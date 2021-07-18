10 экзотических животных, которые пришли в гости без предупреждения. Фото
Маленькие домашние любимцы обычно живут в квартире и каждый день умиляют и развлекают хозяев. Иногда в дом заходят змеи, грызуны и крокодилы, они также не против пожить в апартаментах.
OBOZREVATEL собрал фото диких животных, которые внезапно заглянули в гости. Люди были напуганы, увидев незваных посетителей в своем доме.
Огромная змея залезла в бильярдный стол в Австралии.
Дикая ящерица хочет полакомиться бутербродом с хлебом и колбасой.
Огромная саламандра залезла в магазин в Китае, когда на улице шел дождь.
Галаго залез в офис через окно и спрятался за компьютером.
Мужчина чуть не поседел, когда увидел огромную ящерицу в своей ванной комнате.
Хозяева услышали грохот на улице и увидели на крыше маленького енота.
В Австралии часто можно встретить змеев огромных размеров, иногда рептилии залезают в дом.
Хозяева оказались заложниками в своем доме, ведь огромный паук сидит на дверях и не дает выйти.
Опоссум следил за работниками в офисе, но сотрудники заметили его только спустя пару дней.
Хозяин решил поменять батарейки в часах и нашел там лягушек.
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