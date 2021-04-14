Пес с пафосной мордочкой стал звездой соцсетей. Видео

Четырехлапый по имени Чико прославился в социальных сетях благодаря своей несколько деформированной челюсти.

В TikTok страничка питомца chicoandhisbanditos все больше начала набирать популярность, поскольку его хозяйка экспериментирует с самыми смелыми образами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владелица песика утверждает, что это обычная дружелюбная собака с хорошим характером, но выражение его морды говорит об обратном.

Показать питомца в интернете женщина решила после того, как заметила, что животное привлекает взгляды посторонних. Чтобы еще больше заинтересовать фолловеров, она купила для Чико парик и одежку. На одном из самых популярных видео Чико под музыку сменяет модные образы, которым позавидуют все домашние питомцы.

Правда, по выражению его мордашки сложно сказать, как пес относится к фантазиям своей хозяйки.

OBOZREVATEL ранее писал: