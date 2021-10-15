Как развлекались голливудские звёзды в 90-х. Архивные фото

Танцы до утра, закрытые вечеринки и красные дорожки – все это сопровождает известных голливудских звезд на протяжении их карьеры. Актеры, исполнители и модели, как и многие из нас, любят активно и весело проводить свое время. Так было даже в бурные 90-е.

Анджелина Джоли, Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Джулия Робертс, Дженнифер Энистон и другие были любителями потанцевать, сыграть на музыкальном инструменте, вкусно покушать, пройтись по красной дорожке и даже погонять на байке. Как выглядели знаменитости в 90-е – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Клаудиа Шиффер и Деми Мур любительницы покрасоваться на красной дорожке.

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У актера Киану Ривза настоящей страстью был мотоцикл, на котором он любил гонять.

Актриса Анджелина Джоли зажигает на вечеринке после церемонии Cable ACE Awards в 1997. А на следующем фото модели Наоми Кембел и Кейт Мосс завтракают после громкого мероприятия.

Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Энистон на вечеринке с друзьями.

Модель Мила Йовович с актрисами Джулией Робертс и Кэмерон Диас.

Актриса Риз Уизерспун и актеры Брэд Питт с Леонардо Ди Каприо.

Актер Джейсон Стейтем на вечеринке играет на барабанах.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что большинство голливудских знаменитостей родом из Украины. Многие из них с гордостью говорят о родной стране и часто вспоминают о ней во время интервью. Подробней об этом можно прочитать по ссылке здесь.