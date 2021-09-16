12 вещей времен СССР, которые сейчас можно дорого продать. Фото

У многих дома в кладовках, на чердаках и дачах лежат вещи времен СССР. Большинство из них, конечно, устарели во всех смыслах. Но некоторые могут стать хорошим подспорьем для бюджета.

В метро, на остановках, рекламных баннерах и в интернете есть сотни объявлений о покупке предметов советской эпохи – фарфоровые изделия, часы, марки, книги и украшения. Конечно, перекупщики много не заплатят. Но их интерес – верный признак того, что такие вещи стали ценными. OBOZREVATEL пишет о советских вещах, которые сейчас можно выгодно продать.

Раритетные часы

Настенные и наручные часы времен СССР уже считаются антикварными. Винтажные аксессуары сейчас в моде, поэтому стоит поинтересоваться у бабушки, нет ли на чердаке эксклюзивных советских часов. Даже если прибор сломался, его можно продать за сумму от 500 до 20 тысяч грн.

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Виниловый проигрыватель

Мода слушать музыку на пластинках вернулась. Современный виниловый проигрыватель стоит минимум 2 тысячи грн. А вот за работающий проигрыватель времен СССР с пластинками коллекционеры готовы заплатить более 5 тысяч грн.

Книги советских времен

В Союзе было модно иметь дома библиотеку. Сейчас сохранилось мало экземпляров первых изданий советских времен. Букинисты нередко ищут раритетные книги для своих коллекций и могут заплатить за них от 500 до 20 тысяч гривен.

Хрустальная посуда

Хрусталь был почти в каждом доме в СССР, однако минималистичный стиль давно вытеснил роскошные узоры и росписи на бокалах. Сейчас яркие оттенки и наборы хрустальной посуды становятся снова популярными. Сервиз советских времен может стоить от 900 до 6 тысяч гривен.

Фарфоровые статуэтки

В СССР было модно коллекционировать фарфоровые фигурки в серванте, а молодоженам часто дарили на свадьбу большую фарфоровую куклу. Сейчас винтажные советские статуэтки могут стоить от 900 до 8 тысяч гривен.

Винтажный фотоаппарат

Фотоаппарат в СССР был большим дефицитом. Сейчас, в эпоху смартфонов и соцсетей, раритетные камеры стали снова популярны. Советский аппарат можно продать за 300-2000 грн.

Серебряные подставки для посуды

В Союзе в посудных магазинах продавали подстаканники. Сейчас ценными считаются изделия из серебра, где есть печать автора и год производства. Серебряный подстаканник можно продать за десятки тысяч гривен.

Фарфоровый сервиз

Наиболее ценным считается сервиз в идеальном состоянии, где есть весь комплект. Советская посуда с росписью стоит от 800 до 10 тысяч гривен, если снизу на чашках и тарелках есть печать завода или подпись художника.

Игрушки на елку

Сейчас растет спрос на советские елочные игрушки в форме фруктов, овощей, сосулек и сказочных героев. Коллекционеры готовы отдать за новогодние украшения от 1 до 9 тысяч гривен.

Техника

Советский телевизор в рабочем состоянии может стоить несколько тысяч гривен. Коллекционеры высоко оценивают приборы с линзой, поэтому платят за них более 5 тысяч грн. Обычные телевизоры 80-х – 90-х годов стоят от 500 грн.

Почтовые марки

За советские марки массового тиража заплатят копейки. Однако, редкие или лимитированные почтовые наклейки могут стоить около тысячи гривен. Альбом с марками можно продать за сумму от 900 до 15 тысяч гривен.

Серебряная посуда

Стоимость столовых приборов зависит от их состояния, производителя, пробы и рисунка. Чемодан с целым набором серебряной посуды будет стоить от 2 до 15 тысяч гривен.

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