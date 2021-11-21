7 забавных реакций мужчин на новость о беременности своих партнерш. Видео

Появление ребенка – это всегда очень ответственно и волнующее. Поэтому многие супружеские пары годами не решаются завести малыша: они боятся не справиться с новыми обязанностями.

Однако иногда беременность наступает совсем непредсказуемо, а узнав об этом – будущие папы не могут сдержать эмоции. OBOZREVATEL собрал видео самых забавных реакций родителей на положительный тест.

Этот мужчина испугался не на шутку, когда жена показала ему положительный тест на беременность. Мужчина даже притворился, что уходит из дома, а потом в панике начал дуть на тест в надежде, что появится одна полоска.

Видео дня

У будущего отца слишком резко изменилось настроение, когда его девушка заявила о беременности. Мужчина не смог сдержать эмоции.

А у этой пары долго не получалось завести детей. Поэтому когда жена сказала, что беременная – будущий папа растрогался до слез.

Будущая мама Анджела должна была сфотографировать своего мужа и друзей у елки. Она включила запись видео и вместо "с-ы-ы-ы-р" попросила сказать "Анджела беременна". Муж ухватился за сердце, когда услышал новость.

Пассажиры компании American Airlines в самолете из Лас-Вегаса в Филадельфию были удивлены сообщением командира экипажа. Одному из путешественников сообщили, что тот скоро станет отцом. Жена решила таким нестандартным способом рассказать о беременности.

Девушка во время шопинга предложила купить детские кроссовки для малыша. Будущий папа сначала ничего не понял, пока любимая не продемонстрировала положительный тест на беременность.

Жена подарила будущему папе коробку, когда он ее открыл – там был розово-голубой торт и надпись, что скоро появится малыш. Реакция отца была очень эмоциональной, он не мог подобрать слова.

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