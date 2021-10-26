Родители смешно разыграли детей: 10 фото курьезов

Быть родителем – большая и серьезная ответственность. Но порой воспитание ребенка не обходится без юмора и доли самоиронии.

Некоторые родители выходят на новый уровень и начинают троллить и подкалывать свое чадо. Кто-то строит устрашающего снеговика, а кто-то заворачивает в конфетные обертки полезную альтернативу. OBOZREVATEL собрал фото пранков над детьми, которые насмешили сеть.

Родители напугали детей, слепив огромного снеговика, который достал аж до окна на втором этаже.

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Родители не видели дочь три месяца, поэтому решили встретить ее в аэропорту в забавных костюмах.

Папа пошутил над малышом и одел на собачку маску лошади.

Мама придумала интересный способ поднять детей с постели рано утром. Она купила освежитель воздуха с запахом любимой выпечки детей и опрыскивает им комнаты и кухню.

Сын на день рождения попросил смарт-часы от бренда "Apple". Родители нашли дешевую альтернативу.

Дети обожают шоколад, но много есть его – вредно. Поэтому вместо шоколада она замотала в обертку из-под конфет виноград.

Папа решил разыграть сына и встретил его в аэропорту в костюме эльфа.

Сын уехал учиться в другой город, а отец сказал, что теперь его комнату занял пес.

Мама разыграла своего сына на Хэллоуин. Она решила стать похожей на него, нарисовала бороду и сделала такую же прическу.

Папа сказал, что деньги можно взять в верхней полке слева.

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