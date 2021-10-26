Родители смешно разыграли детей: 10 фото курьезов

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
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Родители разыграли своих детей

Быть родителем – большая и серьезная ответственность. Но порой воспитание ребенка не обходится без юмора и доли самоиронии.

Некоторые родители выходят на новый уровень и начинают троллить и подкалывать свое чадо. Кто-то строит устрашающего снеговика, а кто-то заворачивает в конфетные обертки полезную альтернативу. OBOZREVATEL собрал фото пранков над детьми, которые насмешили сеть.

Родители напугали детей, слепив огромного снеговика, который достал аж до окна на втором этаже.

Родители слепили огромного снеговика.
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Родители не видели дочь три месяца, поэтому решили встретить ее в аэропорту в забавных костюмах.

Родители встречают дочь в "карнавальных" костюмах.

Папа пошутил над малышом и одел на собачку маску лошади.

Мужчина разыграл своего сына.

Мама придумала интересный способ поднять детей с постели рано утром. Она купила освежитель воздуха с запахом любимой выпечки детей и опрыскивает им комнаты и кухню.

Чтобы поднять детей утром, мама брызгает спрей с запахом выпечки.

Сын на день рождения попросил смарт-часы от бренда "Apple". Родители нашли дешевую альтернативу.

Сын попросил смарт-часы

Дети обожают шоколад, но много есть его – вредно. Поэтому вместо шоколада она замотала в обертку из-под конфет виноград.

Мама сделала полезные конфеты из винограда.

Папа решил разыграть сына и встретил его в аэропорту в костюме эльфа.

Отец встречает сына

Сын уехал учиться в другой город, а отец сказал, что теперь его комнату занял пес.

Отец отфотошопил комнату

Мама разыграла своего сына на Хэллоуин. Она решила стать похожей на него, нарисовала бороду и сделала такую же прическу.

Мама перевоплотилась в своего сына на Хэллоуин.

Папа сказал, что деньги можно взять в верхней полке слева.

Папа обманул дочь

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