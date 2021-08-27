Как беременные звезды выглядят на красной дорожке и в обычной жизни. Фото

Звезды в положении всегда находятся под прицелом папарацци. Многие стремятся скрыть свой животик от камер, но есть и те, кто с помощью одежды наоборот подчеркивают округлую фигуру.

OBOZREVATEL сравнил фото беременных знаменитостей, как они выглядят на красных дорожках и в обычной жизни. И в джинсах, и в изысканных платьях знаменитости приковывают восхищенные взгляды поклонников.

На премьеру киноленты Анджелина Джоли выбрала свободное вечернее платье. Папарацци успели сфотографировать на улице будущую мамочку в черном платье. В жизни звезда носит простую одежду чаще темных оттенков и очки.

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Беременная супермодель Миранда Керр надела облегающее леопардовое платье на светское мероприятие. В повседневной жизни звезда носит оверсайз одежду.

Актрису Натали Портман сфотографировали на улице во время прогулки с округлым животиком, она была в розовом платье-рубашке. На красной дорожке будущая мама позировала в изысканном белом платье.

Поклонники не узнают Энн Хэтэуэй на улицах, ведь актриса одевается очень скромно и не наносит макияж.

Хилари Дафф подчеркивала свои формы облегающими платьями, когда была беременна.

Блейк Лайвли обычно носит простую одежду и не пользуется услугами стилистов.

Гвен Стефани на последних месяцах беременности сфотографировали в облегающей майке. На красную дорожку певица надела блестящее макси-платье.

Актриса Дженна Дуан для церемонии награждения выбрала потрясающее платье красного цвета. В обычной жизни она предпочитает более сдержанный или спортивный стиль.

Беременная Ева Лонгория на светском мероприятии позировала в черном платье свободного кроя. Актриса часто выбирает экстравагантные и яркие образы.

Мила Кунис скрывает свой животик перед камерами с помощью черного объемного платья.

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