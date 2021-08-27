Как беременные звезды выглядят на красной дорожке и в обычной жизни. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
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Голливудские звезды в положении часто появляются на публике

Звезды в положении всегда находятся под прицелом папарацци. Многие стремятся скрыть свой животик от камер, но есть и те, кто с помощью одежды наоборот подчеркивают округлую фигуру.

OBOZREVATEL сравнил фото беременных знаменитостей, как они выглядят на красных дорожках и в обычной жизни. И в джинсах, и в изысканных платьях знаменитости приковывают восхищенные взгляды поклонников.

На премьеру киноленты Анджелина Джоли выбрала свободное вечернее платье. Папарацци успели сфотографировать на улице будущую мамочку в черном платье. В жизни звезда носит простую одежду чаще темных оттенков и очки.

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Анджелина Джоли часто позировала беременной на красной дорожке.

Беременная супермодель Миранда Керр надела облегающее леопардовое платье на светское мероприятие. В повседневной жизни звезда носит оверсайз одежду.

Миранда Керр надела облегающие платье с принтом.

Актрису Натали Портман сфотографировали на улице во время прогулки с округлым животиком, она была в розовом платье-рубашке. На красной дорожке будущая мама позировала в изысканном белом платье.

Натали Портман долго скрывала беременность.

Поклонники не узнают Энн Хэтэуэй на улицах, ведь актриса одевается очень скромно и не наносит макияж.

Энн Хэтэуэй хотела скрыть животик объемным воланом.

Хилари Дафф подчеркивала свои формы облегающими платьями, когда была беременна.

Хилари Дафф выбрала короткое платье на красную дорожку.

Блейк Лайвли обычно носит простую одежду и не пользуется услугами стилистов.

Блейк Лайвли позирует для фотографов с мужем.

Гвен Стефани на последних месяцах беременности сфотографировали в облегающей майке. На красную дорожку певица надела блестящее макси-платье.

Беременная Гвен Стефани всегда рядом с мужем.

Актриса Дженна Дуан для церемонии награждения выбрала потрясающее платье красного цвета. В обычной жизни она предпочитает более сдержанный или спортивный стиль.

Дженна Дуан позирует в красном платье.

Беременная Ева Лонгория на светском мероприятии позировала в черном платье свободного кроя. Актриса часто выбирает экстравагантные и яркие образы.

Ева Лонгория устраивала фотосессии, когда была беременна.

Мила Кунис скрывает свой животик перед камерами с помощью черного объемного платья.

Мила Кунис на красную дорожку выбрала объемное платье.

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