10 звезд, которые воспитали приемных детей. Фото

Принять решение о том, чтобы подарить новый дом ребенку из приюта, непросто и очень ответственно для каждого родителя.

Новоиспеченные мама и папа строят отношения с малышом буквально с нуля, убеждая, что именно они достойны называться его родителями. Про приемных детей Анджелины Джоли знает каждый, но на самом деле знаменитостей с большим сердцем гораздо больше. OBOZREVATEL решил сделать подборку голливудских звезд, взявших в семью чужого ребенка.

Мэг Райан

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Американская актриса и кинопродюсер Мэг Райан удочерила девочку Дейзи из Китая.

Райан воспитывала родного сына Джека от второго брака, но когда он вырос, в 2006 году решила взять под опеку еще одного ребенка. Дейзи на тот момент было всего два года.

Дениз Ричардс

Дениз Ричардс является мамой троих дочерей, самая маленькая из них – приемная. Актриса удочерила новорожденную Элоиз в 2011 году. Позже оказалось, что у девочки редкое генетическое заболевание, они вместе борются с болезнью.

Хью Джекман

Звездные супруги Хью Джекман и Дебора-Ли Фернесс являются родителями двух приемных деток. Они вместе 25 лет, но биологических детей им не удалось завести. В 2000 году они усыновили мальчика Оскара, а в 2005 году – девочку Аву.

Шэрон Стоун

Актриса Шэрон Стоун является матерью троих усыновленных мальчиков. Старшего Роэна она взяла в детском доме в 2000 году, среднего Лэрда в 2005-м, а младшего Куина в 2006-м. Женщина воспитывает детей сама.

Джейми Ли Кертис

Американская актриса и писательница Джейми Ли Кертис с мужем взяли на воспитание двух приемных детей – Томаса и Энни, когда поняли, что не смогут завести собственных.

25-летний сын Томас стал трансгендером. Дочь Энни часто появляется с матерью на светских мероприятиях.

Стивен Спилберг

Режиссер Стивен Спилберг воспитал семерых детей: пять своих и двух приемных. Старшая дочь Спилберга стала порноактрисой, средние сыновья работают в киноиндустрии. Семья часто появляется на премьерах кино вместе.

Том Круз

Звездные супруги Николь Кидман и Том Круз воспитывали вместе приемных детей до 2001 года. После развода Кидман прекратила общение с сыном Коннором и дочерью Изабеллой.

После этого женщина вышла замуж и сама родила двух дочерей. В интервью она упоминала, что иногда они общаются в смс-сообщениях.

Анджелина Джоли

Голливудские актеры Анджелина Джоли и Бред Питт стали родителями шестерых детей: троих приемных и троих биологических. Первого сына Мэддокса Джоли усыновила из приюта для беженцев в Камоджи в 2002 году.

В 2005 году в Эфиопии Анджелина приняла решение об усыновлении Захары, поскольку мама девочки умерла от СПИДа. В 2007 году к семье присоединился вьетнамец Фам.

Шарлиз Терон

Актриса Шарлиз Терон усыновила мальчика из ЮАР в 2012 году, впоследствии сын Джексон принял решение сменить пол и ходил в школу в платье. В 2015 звезда кино удочерила девочку Августу из США.

Кэтрин Хейгл

Актриса Кэтрин Хейгл сперва взяла на воспитание девочку из Южной Кореи по имени Нэнси в 2009 году. Через несколько лет они с мужем удочерили Аделаиду из США. В 2016 году пара стала родителями первого биологического ребенка – сына Джошуа.

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