7 курьезов во время сафари, когда экскурсия пошла не по плану. Видео

С каждым годом сафари становится все более популярным среди туристов. Но порой знакомство с местной фауной проходит очень экстремально, поскольку даже гиды наверняка не знают, чего можно ждать от диких обитателей саваны.

Часто животные своим поведением озадачивают посетителей заповедника и совершают непредсказуемые поступки. OBOZREVATEL собрал видеоролики туристов, записанные во время сафари, которое запомнилось им на всю жизнь.

Леопард знакомится с туристами

Во время сафари следует держаться от хищных животных как можно дальше. Но однажды целую колонну джипов с туристами остановил молодой леопард, который решил подойти поздороваться. Большая кошка добралась до места, где сидели люди, и легла отдохнуть там на несколько минут.

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Воровитый слон

Наглый слон на Шри-Ланке преградил путь и обокрал туристический автобус. Великан остановил транспортное средство, залез хоботом в окно и похитил десяток бананов. После этого он пропустил туристов дальше и пошел опустошать другие автомобили.

Львица поймала попутчиков

Пока экстремалы на дорогом авто рассматривали львов вблизи в Южной Африке, самка решила присоединиться к группе туристов, самостоятельно открыв заднюю дверь внедорожника.

Малыш защищает маму

Ветеринары приехали на сафари в Африке, чтобы вправить палец носорогу. Самка была под снотворным, а вот ее малыш всячески пытался препятствовать врачам. Малыш думал, что люди сделают его маме больно и поэтому нападал на них. Хотя рог у крохи еще не вырос, он несколько раз сумел таки "пнуть" людей.

Шимпанзе-лавелас

В сафари-парке на острове Бали есть любвеобильный шимпанзе, который обожает туристок. Он позирует на камеру с улыбкой, целует девушек и лапает их за грудь. Благодаря этому он стал популярен в сети.

Жираф озадачил туристов

Семья приехала на отдых сафари, но там ее ждало неожиданное приключение. Неугомонный жираф хотел украсть их запасы еды. Дети в машине испугались до чертиков.

Злой носорог

Носороги часто считают своими врагами не людей, а автомобили, поскольку рев транспортных средств их очень пугает.

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