15 лучших фото диких животных, которые разлетелись по сети

Горан Анастасовски занимается фотографией на протяжении 15 лет. Его невероятные кадры из жизни животных были опубликованы в самых популярных изданиях мира.

Фотограф отмечает, что цель его наработок – не только показать красоту диких обитателей природы, но и уберечь их от жестокого обращения со стороны человека. OBOZREVATEL собрал самые известные снимки животных, которые демонстрируют свои эмоции на камеру.

Фотографу удалось поймать удачный кадр, где жирафы проявляют свою любовь.

Македонский мастер фотографии оттачивает свои навыки в съемках дикой природы, чтобы потом поделиться трогательными кадрами.

Горан фотографирует животных, показывая их характер. Иногда они проявляют свою любовь даже больше, чем люди.

"Фотографии животных – это моя самая большая страсть, если я заставлю хотя бы одного человека больше заботиться о животных, тогда цель будет достигнута", – пишет Горан Анастасовски в Bored Panda.

Пока рядом были люди, обезьяна ни на минуту не отходила от малыша.

Фотограф застал молодого лиса врасплох, пока тот обедал.

Мать-обезьяна греет своего детеныша.

Тигрица обладает голубыми глазами и светло-молочным окрасом шерсти.

Прайд позирует фотографу.

Леопарды заигрывают друг с другом.

Олени пасутся на лужайке.

Полосатый тигр изысканно позирует на камеру.

Мудрая птица напоминает сыщика.

Опытный лев рычит, созывая семью на обед.

Дикая кошка не боится приближаться к людям.

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