15 лучших фото диких животных, которые разлетелись по сети

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Шоу
5 минут
9,8 т.
Фотограф показал искренность диких животных

Горан Анастасовски занимается фотографией на протяжении 15 лет. Его невероятные кадры из жизни животных были опубликованы в самых популярных изданиях мира.

Фотограф отмечает, что цель его наработок – не только показать красоту диких обитателей природы, но и уберечь их от жестокого обращения со стороны человека. OBOZREVATEL собрал самые известные снимки животных, которые демонстрируют свои эмоции на камеру.

Фотографу удалось поймать удачный кадр, где жирафы проявляют свою любовь.

Жирафы обнимаются на камеру.

Македонский мастер фотографии оттачивает свои навыки в съемках дикой природы, чтобы потом поделиться трогательными кадрами.

Леопард обнял свою любимую

Горан фотографирует животных, показывая их характер. Иногда они проявляют свою любовь даже больше, чем люди.

Молодая рысь задумалась

"Фотографии животных – это моя самая большая страсть, если я заставлю хотя бы одного человека больше заботиться о животных, тогда цель будет достигнута", – пишет Горан Анастасовски в Bored Panda.

Тигр зевает после ночного отдыха

Пока рядом были люди, обезьяна ни на минуту не отходила от малыша.

Мать заботится о малютке.

Фотограф застал молодого лиса врасплох, пока тот обедал.

Лис испугался, увидев человека рядом

Мать-обезьяна греет своего детеныша.

Обезьянка сидит в объятиях мамы.

Тигрица обладает голубыми глазами и светло-молочным окрасом шерсти.

Редкая львица выглянула из-за дерева

Прайд позирует фотографу.

Хищные звери готовятся к охоте

Леопарды заигрывают друг с другом.

Хищники играют вблизи водоема

Олени пасутся на лужайке.

Лесные жители позируют на камеру.

Полосатый тигр изысканно позирует на камеру.

Строгий тигр, как будто сошел с картины.

Мудрая птица напоминает сыщика.

Орел задумал бежать из фотосессии

Опытный лев рычит, созывая семью на обед.

Лев вернулся с охоты.

Дикая кошка не боится приближаться к людям.

Редкая рысь живет в густых смешанных лесах

Ранее OBOZREVATEL показывал: