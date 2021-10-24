10 животных, которые замаскировались лучше, чем профессиональные шпионы. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
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Животные мастерски замаскировались

Дикие животные обладают навыками маскировки с рождения, поскольку им необходимо выслеживать добычу и прятаться от хищников. Однако, некоторые домашние питомцы не потеряли этот инстинкт и умело прячутся дома.

Иногда хозяева даже теряют этих пушистых "агентов под прикрытием". OBOZREVATEL собрал 10 фото с маскировкой животных, которых почти невозможно разглядеть в кадре.

Хозяева часто ищут любимца, когда он залезает на лежанку и не шевелится во сне.

Лохматый пес лежит на пушистом кресле.
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Когда хозяева вернулись домой с работы, то чуть не раздавили ящерицу, притаившуюся на ковре.

"Невидимая" ящерица сидела на ковре.

Мужчина сфотографировал четырех кошек, но мало кто смог сразу разглядеть всех.

На фото изображено четыре кота.

Кот по кличке Салем как будто растворился в чемодане.

Кот спрятался в чемодан.

Черно-белый песик слился с постелью.

Собачки отдыхают на кровати.

Кот-невидимка гуляет по дому.

Белого котика можно не заметить на фоне плитки такого же цвета.

Хозяева подобрали лежанку для любимца такого же цвета, как и его шерсть.

Пес отдыхает на своем месте.

Этот питомец идеально подходит под цвет ковра.

Пушистый кудрявый пес отдыхает на ковре, который будто сделали из его шерсти.

Пес затаился на берегу, и его трудно заметить.

Пес замаскировался на пляже

Еще одна собака, которая идеально "подошла" к цвету ковра.

Песик уснул на ковре

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