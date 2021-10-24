10 животных, которые замаскировались лучше, чем профессиональные шпионы. Фото

Дикие животные обладают навыками маскировки с рождения, поскольку им необходимо выслеживать добычу и прятаться от хищников. Однако, некоторые домашние питомцы не потеряли этот инстинкт и умело прячутся дома.

Иногда хозяева даже теряют этих пушистых "агентов под прикрытием". OBOZREVATEL собрал 10 фото с маскировкой животных, которых почти невозможно разглядеть в кадре.

Хозяева часто ищут любимца, когда он залезает на лежанку и не шевелится во сне.

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Когда хозяева вернулись домой с работы, то чуть не раздавили ящерицу, притаившуюся на ковре.

Мужчина сфотографировал четырех кошек, но мало кто смог сразу разглядеть всех.

Кот по кличке Салем как будто растворился в чемодане.

Черно-белый песик слился с постелью.

Кот-невидимка гуляет по дому.

Хозяева подобрали лежанку для любимца такого же цвета, как и его шерсть.

Этот питомец идеально подходит под цвет ковра.

Пес затаился на берегу, и его трудно заметить.

Еще одна собака, которая идеально "подошла" к цвету ковра.

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