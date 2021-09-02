12 самых забавных фото животных: финалисты конкурса Comedy Wildlife Photo Awards 2021
Премия Comedy Wildlife Photography Awards определила финалистов конкурса смешных фотографий животных за 2021. Проект был основан еще в 2015 году, чтобы сохранить дикую природу.
Сотни фотографов путешествуют по миру, чтобы поймать экзотических зверей в дикой природе. OBOZREVATEL пишет о самых смешных кадрах Comedy Wildlife Photography Awards в этом году.
Фотограф поймал редкую голубую стрекозу крупным планом, когда она посмотрела в объектив камеры.
Во Франции живет енот, который без приглашения приходит в гости в частные дома за городом.
Голубь на крыше лондонского дома поймал осенний лист.
Суслики развлекаются на поле в Венгрии.
Фотограф нырнул с аквалангом, чтобы снять подводный мир. Необычная рыба начала позировать, увидев камеру.
Разноцветная ящерица позирует на веточке, будто модель.
Кадьякский бурый медведь вырыл себе место в песке перед сном.
Африканский скворец встал не с той ноги утром.
Белые медведи учат малыша плавать. Они проводят несколько уроков в день.
Утенок скрывается от фотографа в Лондонском парке за деревом.
Трое маленьких енотов являются неразлучными друзьями и делятся секретами на дереве.
Малыш-тюлень хихикает на камеру, греясь на солнышке в деревне Равенскар, Великобритания.
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