12 самых забавных фото животных: финалисты конкурса Comedy Wildlife Photo Awards 2021

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
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Как ведут себя животные в дикой природе

Премия Comedy Wildlife Photography Awards определила финалистов конкурса смешных фотографий животных за 2021. Проект был основан еще в 2015 году, чтобы сохранить дикую природу.

Сотни фотографов путешествуют по миру, чтобы поймать экзотических зверей в дикой природе. OBOZREVATEL пишет о самых смешных кадрах Comedy Wildlife Photography Awards в этом году.

Фотограф поймал редкую голубую стрекозу крупным планом, когда она посмотрела в объектив камеры.

Фотограф снял стрекозу крупным планом.
Видео дня

Во Франции живет енот, который без приглашения приходит в гости в частные дома за городом.

Енот пытается пробраться в дом.

Голубь на крыше лондонского дома поймал осенний лист.

Фотограф снял голубя, который прикрылся листочком

Суслики развлекаются на поле в Венгрии.

Фотограф снял сусликов на лужайке

Фотограф нырнул с аквалангом, чтобы снять подводный мир. Необычная рыба начала позировать, увидев камеру.

Рыбка позирует на камеру.

Разноцветная ящерица позирует на веточке, будто модель.

Забавная ящерица с цветным животиком отдыхает на дереве

Кадьякский бурый медведь вырыл себе место в песке перед сном.

Бурый медведь отдыхает и улыбается на камеру.

Африканский скворец встал не с той ноги утром.

Скворец из Южно-Африканской Республики не в настроении.

Белые медведи учат малыша плавать. Они проводят несколько уроков в день.

Детеныш полярных медведей учится плавать на Аляске.

Утенок скрывается от фотографа в Лондонском парке за деревом.

Утенок выглядывает из-за дерева в Лондоне.

Трое маленьких енотов являются неразлучными друзьями и делятся секретами на дереве.

Детеныши енотов что-то скрывают от родителей

Малыш-тюлень хихикает на камеру, греясь на солнышке в деревне Равенскар, Великобритания.

Детеныш серого тюленя стесняется перед камерой.

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