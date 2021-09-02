12 самых забавных фото животных: финалисты конкурса Comedy Wildlife Photo Awards 2021

Премия Comedy Wildlife Photography Awards определила финалистов конкурса смешных фотографий животных за 2021. Проект был основан еще в 2015 году, чтобы сохранить дикую природу.

Сотни фотографов путешествуют по миру, чтобы поймать экзотических зверей в дикой природе. OBOZREVATEL пишет о самых смешных кадрах Comedy Wildlife Photography Awards в этом году.

Фотограф поймал редкую голубую стрекозу крупным планом, когда она посмотрела в объектив камеры.

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Во Франции живет енот, который без приглашения приходит в гости в частные дома за городом.

Голубь на крыше лондонского дома поймал осенний лист.

Суслики развлекаются на поле в Венгрии.

Фотограф нырнул с аквалангом, чтобы снять подводный мир. Необычная рыба начала позировать, увидев камеру.

Разноцветная ящерица позирует на веточке, будто модель.

Кадьякский бурый медведь вырыл себе место в песке перед сном.

Африканский скворец встал не с той ноги утром.

Белые медведи учат малыша плавать. Они проводят несколько уроков в день.

Утенок скрывается от фотографа в Лондонском парке за деревом.

Трое маленьких енотов являются неразлучными друзьями и делятся секретами на дереве.

Малыш-тюлень хихикает на камеру, греясь на солнышке в деревне Равенскар, Великобритания.

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