15 самых милых животных в мире, которые показали хозяевам свои язычки. Фото
Пушистые котики и собачки нравятся абсолютно всем, но поросята, ежики и даже опоссумы оказались не менее привлекательными и милыми. Пользователи соцсетей поделились кадрами, где любимцы позировали с высунутыми язычками.
Каждое их позирование и проявление внимания к хозяину – повод схватить телефон и запечатлеть шедевр. OBOZREVATEL собрал забавные фото мордочек животных, которые растрогали все сердца.
Маленькая королева позирует на камеру.
Ласковый любимец просит что-то вкусненькое.
Первый кадр любимца в новом доме.
Усатый кот удивил хозяина забавным выражением мордочки.
Щенок очень хочет еще одну косточку.
Напуганный малыш первый раз ночует в новом доме.
Вот что значит спать без задних лап.
Благодаря особенной мордочке, котик стал звездой соцсетей.
Животные отдыхают вместе дружно.
Кошка сделала селфи, пока хозяева спали.
Ежик по-настоящему радуется солнечной погоде.
Любимица пытается искупить вину милым выражением мордочки.
Пес вышел на прогулку.
Хозяин одел любимца в милый костюм.
Кот всегда ходит с высунутым языком.
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