15 самых милых животных в мире, которые показали хозяевам свои язычки. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
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Домашние животные растопят много сердец

Пушистые котики и собачки нравятся абсолютно всем, но поросята, ежики и даже опоссумы оказались не менее привлекательными и милыми. Пользователи соцсетей поделились кадрами, где любимцы позировали с высунутыми язычками.

Каждое их позирование и проявление внимания к хозяину – повод схватить телефон и запечатлеть шедевр. OBOZREVATEL собрал забавные фото мордочек животных, которые растрогали все сердца.

Маленькая королева позирует на камеру.

Принцесса кошачьего Instagram.
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Ласковый любимец просит что-то вкусненькое.

Рекси демонстрирует трюки с языком.

Первый кадр любимца в новом доме.

Поросенок позирует на камеру.

Усатый кот удивил хозяина забавным выражением мордочки.

Хозяин включил камеру в нужный момент.

Щенок очень хочет еще одну косточку.

Пес пытается достать лакомство.

Напуганный малыш первый раз ночует в новом доме.

Котенок нашел новый дом.

Вот что значит спать без задних лап.

Сладкий сон с мурчанием.

Благодаря особенной мордочке, котик стал звездой соцсетей.

Кот Икиру из Британии прославился в интернете.

Животные отдыхают вместе дружно.

Языкастые друзья отдыхают на кровати.

Кошка сделала селфи, пока хозяева спали.

Кошечка делает селфи.

Ежик по-настоящему радуется солнечной погоде.

Жизнерадостный ежик растрогал соцсети.

Любимица пытается искупить вину милым выражением мордочки.

Кошка знает, что нельзя ходить по столу.

Пес вышел на прогулку.

Маленький озорник показывает язык.

Хозяин одел любимца в милый костюм.

Опоссум позирует для своего Instagram.

Кот всегда ходит с высунутым языком.

Кот стал на весы.

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