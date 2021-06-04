15 самых милых животных в мире, которые показали хозяевам свои язычки. Фото

Пушистые котики и собачки нравятся абсолютно всем, но поросята, ежики и даже опоссумы оказались не менее привлекательными и милыми. Пользователи соцсетей поделились кадрами, где любимцы позировали с высунутыми язычками.

Каждое их позирование и проявление внимания к хозяину – повод схватить телефон и запечатлеть шедевр. OBOZREVATEL собрал забавные фото мордочек животных, которые растрогали все сердца.

Маленькая королева позирует на камеру.

Видео дня

Ласковый любимец просит что-то вкусненькое.

Первый кадр любимца в новом доме.

Усатый кот удивил хозяина забавным выражением мордочки.

Щенок очень хочет еще одну косточку.

Напуганный малыш первый раз ночует в новом доме.

Вот что значит спать без задних лап.

Благодаря особенной мордочке, котик стал звездой соцсетей.

Животные отдыхают вместе дружно.

Кошка сделала селфи, пока хозяева спали.

Ежик по-настоящему радуется солнечной погоде.

Любимица пытается искупить вину милым выражением мордочки.

Пес вышел на прогулку.

Хозяин одел любимца в милый костюм.

Кот всегда ходит с высунутым языком.

Ранее OBOZREVATEL показывал: