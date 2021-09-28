13 диких зверей позируют на камеру: лауреаты международного конкурса фотографов WildArt 2021

Международный конкурс фотографов WildArt опубликовал снимки победителей 2021 года. Лауреаты премии в нескольких номинациях получили призы – более 17 тысяч долларов.

Первенство досталось фотографиям, где животные занимаются охотой, причудливо позируют или просто отдыхают с семейством. OBOZREVATEL собрал самые захватывающие фото с конкурса.

Розовый фламинго победил в номинации "Последний момент". Птица позирует на фоне живописного заката.

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Лауреат премии в номинации "Отношения". Самка тигра играет с двумя малышами.

Забавные зайцы заняли второе место в номинации "Последний момент".

Милая маленькая птица попала в объектив крупным планом.

Фотограф снял сову, которая выглядывает из своего домика.

Птица собирает вкусности на ужин и позирует на камеру.

Фотограф снял пеликанов во время охоты.

Голодные волки не могут поделить добычу.

Фотограф подловил леопардов в степи.

Сова разозлилась, когда ее потревожили во время обеда.

Кенгуру заметил на горизонте чужака.

Пугливый олень попал в объектив камеры.

Тигры в саванне отдыхают во время сильного дождя.

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