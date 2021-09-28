13 диких зверей позируют на камеру: лауреаты международного конкурса фотографов WildArt 2021
Международный конкурс фотографов WildArt опубликовал снимки победителей 2021 года. Лауреаты премии в нескольких номинациях получили призы – более 17 тысяч долларов.
Первенство досталось фотографиям, где животные занимаются охотой, причудливо позируют или просто отдыхают с семейством. OBOZREVATEL собрал самые захватывающие фото с конкурса.
Розовый фламинго победил в номинации "Последний момент". Птица позирует на фоне живописного заката.
Лауреат премии в номинации "Отношения". Самка тигра играет с двумя малышами.
Забавные зайцы заняли второе место в номинации "Последний момент".
Милая маленькая птица попала в объектив крупным планом.
Фотограф снял сову, которая выглядывает из своего домика.
Птица собирает вкусности на ужин и позирует на камеру.
Фотограф снял пеликанов во время охоты.
Голодные волки не могут поделить добычу.
Фотограф подловил леопардов в степи.
Сова разозлилась, когда ее потревожили во время обеда.
Кенгуру заметил на горизонте чужака.
Пугливый олень попал в объектив камеры.
Тигры в саванне отдыхают во время сильного дождя.
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