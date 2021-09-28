13 диких зверей позируют на камеру: лауреаты международного конкурса фотографов WildArt 2021

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
3 минуты
1,5 т.
Фотографы сняли забавных животных

Международный конкурс фотографов WildArt опубликовал снимки победителей 2021 года. Лауреаты премии в нескольких номинациях получили призы – более 17 тысяч долларов.

Первенство досталось фотографиям, где животные занимаются охотой, причудливо позируют или просто отдыхают с семейством. OBOZREVATEL собрал самые захватывающие фото с конкурса.

Розовый фламинго победил в номинации "Последний момент". Птица позирует на фоне живописного заката.

Фламинго на фоне розового заката.
Видео дня

Лауреат премии в номинации "Отношения". Самка тигра играет с двумя малышами.

Тигрица учит малыша охотиться.

Забавные зайцы заняли второе место в номинации "Последний момент".

Зайцы играют ночью.

Милая маленькая птица попала в объектив крупным планом.

Фотограф снял крошечную птицу крупным планом.

Фотограф снял сову, которая выглядывает из своего домика.

Сова охраняет лес ночью.

Птица собирает вкусности на ужин и позирует на камеру.

Птица собрал траву, чтобы перекусить.

Фотограф снял пеликанов во время охоты.

Пеликаны поймали рыбу.

Голодные волки не могут поделить добычу.

Волки борются за свежий обед.

Фотограф подловил леопардов в степи.

Леопарды гуляют в степи.

Сова разозлилась, когда ее потревожили во время обеда.

Сова выглядывает из дупла.

Кенгуру заметил на горизонте чужака.

Кенгуру позирует на камеру.

Пугливый олень попал в объектив камеры.

Молодой олень скрывается от фотографа.

Тигры в саванне отдыхают во время сильного дождя.

Тигры отдыхают во время дождя.

Ранее OBOZREVATEL показывал: