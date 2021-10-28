10 забавных собак, которых оставили одних дома. Смешные фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
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Любимцам было грустно в одиночестве

В квартире, где живет собака, всегда найдется пара погрызенных ботинок, наушников и стопка раскромсанных журналов. Всегда, когда хозяин выходит за порог, его любимец начинает придумывать себе развлечения, во время которых страдает вся мебель.

OBOZREVATEL собрал забавные фото любимцев, которые надолго испортили своим хозяевам настроение.

Аляскинский маламут решил подготовить квартиру к вечернему приходу хозяина: разорвал несколько пачек туалетной бумаги и украсил ее клочками всю квартиру.

Пес разорвал туалетную бумагу.
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Этот пес так хотел выбраться из квартиры, что полностью сгрыз дверь.

Пес разгрыз мебель вдребезги.

Далматинцы – очень активная порода, поэтому их владельцы всегда с опасением возвращаются домой.

Далматинец порвал свежую прессу.

Когда оправдание "собака съела домашнее задание" действительно оказывается правдой.

Пес съел часть бумаг.

Ротвейлер сделал ковер из сена на полу.

Ротвейлер разорвал мешок с сеном.

Домашний любимец за несколько часов перевернул дом.

Пес спрятался в клетке.

Лабрадор разорвал подушку и разбрасывал перья по дому.

Собака разорвала подушку и перья разлетелись по квартире.

Песику никогда не нравился высокий вазон, поэтому он решил его уничтожить, пока никто не видит.

Бойцовский пес избавился от комнатного растения.

Хозяева отсутствовали несколько часов, а собачка тем временем скучала дома.

Собака сделала в доме хаос.

Любимец нашел себе более интересные, чем резиновая косточка, игрушки. В ход пошли подушки, пульт, игрушки и другие предметы.

Любимец разорвал кресло.

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