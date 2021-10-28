10 забавных собак, которых оставили одних дома. Смешные фото

В квартире, где живет собака, всегда найдется пара погрызенных ботинок, наушников и стопка раскромсанных журналов. Всегда, когда хозяин выходит за порог, его любимец начинает придумывать себе развлечения, во время которых страдает вся мебель.

OBOZREVATEL собрал забавные фото любимцев, которые надолго испортили своим хозяевам настроение.

Аляскинский маламут решил подготовить квартиру к вечернему приходу хозяина: разорвал несколько пачек туалетной бумаги и украсил ее клочками всю квартиру.

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Этот пес так хотел выбраться из квартиры, что полностью сгрыз дверь.

Далматинцы – очень активная порода, поэтому их владельцы всегда с опасением возвращаются домой.

Когда оправдание "собака съела домашнее задание" действительно оказывается правдой.

Ротвейлер сделал ковер из сена на полу.

Домашний любимец за несколько часов перевернул дом.

Лабрадор разорвал подушку и разбрасывал перья по дому.

Песику никогда не нравился высокий вазон, поэтому он решил его уничтожить, пока никто не видит.

Хозяева отсутствовали несколько часов, а собачка тем временем скучала дома.

Любимец нашел себе более интересные, чем резиновая косточка, игрушки. В ход пошли подушки, пульт, игрушки и другие предметы.

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