10 нелепых автомобилей, которые рассмешили сеть дизайном. Фото

Современные автомобили в основном похожи между собою, чаще всего кардинально отличается только цвет. Каждый водитель хочет, чтобы его авто выглядело уникальным: клеит наклейки, заказывает эксклюзивные диски или обшивает сиденья змеиной кожей. Однако, иногда владельцы украшают свой автомобиль слишком эпатажно.

OBOZREVATEL собрал забавные фото автомобилей с причудливым дизайном. Такой тюнинг не встретить больше нигде.

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