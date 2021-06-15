10 нелепых автомобилей, которые рассмешили сеть дизайном. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
2 минуты
8,3 т.
Водители украсили свои автомобили

Современные автомобили в основном похожи между собою, чаще всего кардинально отличается только цвет. Каждый водитель хочет, чтобы его авто выглядело уникальным: клеит наклейки, заказывает эксклюзивные диски или обшивает сиденья змеиной кожей. Однако, иногда владельцы украшают свой автомобиль слишком эпатажно.

OBOZREVATEL собрал забавные фото автомобилей с причудливым дизайном. Такой тюнинг не встретить больше нигде.

Водитель всегда рад приветствовать пассажиров на своей палубе.

Вместо руля штурвал.

Мужчина мечтал стать моряком.

Внедорожник в морском стиле.
Видео дня

Жена несколько лет просила кабриолет.

Муж подарил автомобиль.

Мужчина смастерил диван в своем авто.

Эксклюзивный салон в авто.

Денег отремонтировать багажник не хватило.

Водитель смастерил багажник.

Пользователи соцсетей говорят, что зять приобрел это авто для своей тещи.

Змеиный принт в тренде даже среди автолюбителей.

Золотая иномарка разлетелась по сети.

Золотой автомобиль с прицепом.

Автомобиль похож на трансформера.

Кажется, этот автомобиль складывали из конструктора.

Молодежь не может ездить в машине без музыки.

Главное, чтобы играла музыка.

Очень надежный грузовик на колесах, который сделан из поезда.

Механики смастерили грузовик.

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