10 конфузов, которые случились в уборной. Фото и видео

19 ноября отмечают оригинальный праздник – Всемирный день туалета. Британские исследователи доказали, что в среднем каждый человек проводит более трех месяцев своей жизни на унитазе. Поэтому не посвятить отдельный день "белому другу" было бы несправедливо.

Нередко туалет становится местом, где происходят казусы. Часто они запоминаются на всю жизнь, особенно, если кто-то запечатлел это на камеру и выложил в сеть.

OBOZREVATEL решил собрать топ-10 курьезов в уборной, которые рассмешили пользователей интернета.

Российский пианист-виртуоз Лука Затравкин, сын известного художника Никаса Сафронова, однажды застрял в туалете самолета. Когда 200-килограммовый пианист пошел в уборную, лайнер как раз шел на посадку. Лука сидел на унитазе и нажал кнопку, чтобы смыть за собой. Однако его "пятую точку" засосало из-за образовавшегося вакуума. Луку спасали всей командой стюардов, потому что из-за этого казуса самолет не мог приземлиться.

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Унитаз с дырками поставили специально для тех посетителей, которые всегда писают на бортики унитаза.

В некоторых странах змеи плавают прямо по канализации. Бывали случаи, что эти опасные рептилии выплывали из унитазов прямо в домах.

Не только земноводные могут попадать в канализацию. Среди нежданных гостей в туалете могут оказаться и крысы. Эти умные животные готовы на все, чтобы попасть в дом, где есть много пищи. Крысы даже могут отлично ориентироваться в канализациях многоэтажек.

В Ровенской области мужчина застрял лежа в туалете между унитазом и стеной. Как сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС, спасательная операция продолжалась несколько минут. Ровенчанина пришлось доставать с помощью инструментов. Его освободили, а вот унитаз повредили.

Ничего лишего: общественный туалет озадачил пользователей сети.

Школьник застрял под дверью в туалете. К счастью, обошлось без травм – старшеклассники помогли его освободить.

Увидев такое количество тараканов, до унитаза можно и не успеть добежать.

Уборная часто становится местом для пранков. Ребята из Японии решили разыграть своего друга, приклеив пластиковых тараканов на унитаз. Парень испугался не на шутку.

В этой уборной слишком тесно для высоких людей.

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