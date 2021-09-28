Подборка фото животных, которые умеют поднять хозяевам настроение

Животные – лучшие в мире антидепрессанты, ведь они в силах поднять настроение каждому. Кажется, что любимцы круглосуточно генерируют идеи, чтобы устроить сюрприз для хозяев.

Коты и собачки запросто могут перевернуть дом вверх дном в любое время суток. А их милый взгляд растапливает сердце и никто не способен долго злиться. OBOZREVATEL собрал забавные фото выходок животных, которые рассмешили пользователей сети.

Пес круглосуточно играет с теннисным мячом, даже когда спит.

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Когда хозяев нет дома, коты устраивают турнир на выживание.

Когда наступило холодное время года, пес решил найти себе теплое место.

Любимец пытается побороть закон гравитации.

Пушистый любимец позирует для фото на холодильнике.

Кот злится, если жалюзи закрывают вид из окна.

Хозяин позволил собачке корги сесть за руль.

Молодой пес каждый раз готовит особый сюрприз в доме перед приходом хозяев.

Хозяева забыли выпустить кота на прогулку.

Пес обожает засыпать на любимом диване.

Щенки акиты радуются, когда хозяин приходит домой.

Хозяин убрал весь дом и пошел одеваться, чтобы вынести мусор. Однако котику это не понравилось, он требовал начать уборку заново.

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