Подборка фото животных, которые умеют поднять хозяевам настроение

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
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Любимцы устраивают сюрпризы хозяевам

Животные – лучшие в мире антидепрессанты, ведь они в силах поднять настроение каждому. Кажется, что любимцы круглосуточно генерируют идеи, чтобы устроить сюрприз для хозяев.

Коты и собачки запросто могут перевернуть дом вверх дном в любое время суток. А их милый взгляд растапливает сердце и никто не способен долго злиться. OBOZREVATEL собрал забавные фото выходок животных, которые рассмешили пользователей сети.

Пес круглосуточно играет с теннисным мячом, даже когда спит.

Пес обожает свой мяч.
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Когда хозяев нет дома, коты устраивают турнир на выживание.

Кот закрыл пушистого друга в контейнере.

Когда наступило холодное время года, пес решил найти себе теплое место.

Собаке стало прохладно.

Любимец пытается побороть закон гравитации.

Пес против законов физики

Пушистый любимец позирует для фото на холодильнике.

Кот сидит в забавной позе.

Кот злится, если жалюзи закрывают вид из окна.

Кот запутался в жалюзи.

Хозяин позволил собачке корги сесть за руль.

Собачка впервые за рулем.

Молодой пес каждый раз готовит особый сюрприз в доме перед приходом хозяев.

Каждый сюрприз песика особенный.

Хозяева забыли выпустить кота на прогулку.

Кот хочет на прогулку.

Пес обожает засыпать на любимом диване.

Собачке запрещают спать на диване.

Щенки акиты радуются, когда хозяин приходит домой.

Собаки радуются приходу хозяина.

Хозяин убрал весь дом и пошел одеваться, чтобы вынести мусор. Однако котику это не понравилось, он требовал начать уборку заново.

Коту не понравился мусорный бак.

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