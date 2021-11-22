10 курьезов из жизни беременных, которые знакомы каждой матери. Фото

Мужчинам и юным девушками кажется, что беременность – это самое беззаботное время, когда можно есть и спать сколько хочется. Но те, у кого не было опыта вынашивания ребенка, даже не догадываются, какие проблемы преодолевает женщина в положении.

Например, будущих мамочек постоянно донимает зверский аппетит, перепад температуры в теле, потеря памяти и смена настроения. OBOZREVATEL собрал фото реалий жизни беременных женщин, которыми они поделились в соцсетях.

Муж делает педикюр беременной жене, потому что она не может дотянуться до своих ног.

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Жена потролила мужчину во время завтрака. Еще ночью она съела целую коробку конфет.

Беременная жена собралась на пикник с солеными огурцами.

Мужчина мерзнет из-за кондиционера, поскольку беременной жене постоянно жарко.

Кот не соглашался быть подопытным кроликом, но ему все равно пришлось потерпеть, чтобы будущая мама попрактиковалась пеленать малыша.

Воспитательница прислала фото дочери из детского сада. Беременная мама перепутала босоножки местами.

Муж едва не поседел, когда искал ключи в квартире. Беременная жена положила их в холодильник вместе с продуктами.

Женщина в положении устроила себе водные процедуры, чтобы освежиться летом.

Любимый деликатес беременной – печенье Орео и острый соус "Сальса".

Мужчина все утро искал ключи, пока не открыл дверь. Жена в положении забыла вытащить их из замка снаружи квартиры.

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как беременные звезды выглядят на красной дорожке и в обычной жизни. Кто-то стремится скрыть животик от камер, а некоторые наоборот подчеркивают округлую фигуру.