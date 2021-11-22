10 курьезов из жизни беременных, которые знакомы каждой матери. Фото

Яна Сончковская
Приколы
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Настроение у беременных меняется очень часто

Мужчинам и юным девушками кажется, что беременность – это самое беззаботное время, когда можно есть и спать сколько хочется. Но те, у кого не было опыта вынашивания ребенка, даже не догадываются, какие проблемы преодолевает женщина в положении.

Например, будущих мамочек постоянно донимает зверский аппетит, перепад температуры в теле, потеря памяти и смена настроения. OBOZREVATEL собрал фото реалий жизни беременных женщин, которыми они поделились в соцсетях.

Муж делает педикюр беременной жене, потому что она не может дотянуться до своих ног.

Муж окрашивает ногти.
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Жена потролила мужчину во время завтрака. Еще ночью она съела целую коробку конфет.

Беременные женщины могут быть злыми.

Беременная жена собралась на пикник с солеными огурцами.

Беременные всегда носят с собой огурцы.

Мужчина мерзнет из-за кондиционера, поскольку беременной жене постоянно жарко.

Беременной жене жарко, а мужу холодно

Кот не соглашался быть подопытным кроликом, но ему все равно пришлось потерпеть, чтобы будущая мама попрактиковалась пеленать малыша.

Жена учится пеленать кота.

Воспитательница прислала фото дочери из детского сада. Беременная мама перепутала босоножки местами.

Жена обула дочь в садик.

Муж едва не поседел, когда искал ключи в квартире. Беременная жена положила их в холодильник вместе с продуктами.

Ключи от квартиры лежат в холодильнике.

Женщина в положении устроила себе водные процедуры, чтобы освежиться летом.

Беременная плавает в детском бассейне.

Любимый деликатес беременной – печенье Орео и острый соус "Сальса".

Беременная женщина ест сладкое и острое вместе

Мужчина все утро искал ключи, пока не открыл дверь. Жена в положении забыла вытащить их из замка снаружи квартиры.

Женщина забыла вынуть ключи.

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  • как беременные звезды выглядят на красной дорожке и в обычной жизни. Кто-то стремится скрыть животик от камер, а некоторые наоборот подчеркивают округлую фигуру.

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