Американка родила подряд три пары близнецов. Фото многодетной семьи

Супруги из Нью-Йорка (США) 32-летняя Джолин и 33-летний Эндрю Макки за пять лет стали родителями шестерых детей. У Джолин было три беременности и каждый раз на свет появлялись близнецы.

Теперь семья состоит из восьми человек. У пары есть пятилетние Пейтон и Пейдж, трехлетние Эбигейл и Эндрю, а также младенцы Эйден и Джейден, передает Daily Mirror. Самые младшие дети родились в августе 2021 года.

"Я никогда не представляла себя как многодетную мать. Я думала, что у меня будет только один или два ребенка", – призналась Джолин Макки.

Она отметила, что малыши прекрасно ладят между собой. Женщина заявила, что ни за что не хотела бы, чтобы их было меньше.

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Джолин добавила: когда она узнала, что в третий раз вынашивает двойню, то поняла: это ее судьба и благословение.

"Я думала, что в третий раз ребенок точно будет один, но, когда выяснилось, что их снова двое, врач был не меньше шокирован, чем мы. Он сказал, что никогда такого не встречал за 25 лет практики", – поделилась воспоминаниями многодетная мать.

Медики считают, что феномен объясняется гиперактивностью матки женщины, в которой каждый раз развивается сразу по две яйцеклетки.

Жительница Нью-Йорка заявила, что с каждой парой близнецов ухаживать за младенцами было легче, так как она и муж набирались больше опыта. Многодетная мама отметила, что каждый из близнецов разный по характеру.

"Люди не могут поверить, что все они – наши дети. Поскольку мы довольно молоды, люди не понимают, как у нас может быть так много малышей", – сказала Джолин.

"Мне так повезло, что у нас есть все три комбинации: девочки-близнецы, близнецы мальчик-девочка, а теперь и наши мальчики-близнецы. Все сработало идеально", – пошутила американка.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Великобритании 23-летняя Келси Рутс родила ребенка, пока находилась в коме из-за COVID-19. В больницу с затрудненным дыханием невакцинированная женщина попала, когда была на 28 неделе беременности.