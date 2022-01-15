10 тонкостей семейной жизни, которые раздражают и в то же время развлекают

Счастливая семейная жизнь не может обойтись без шуток и курьезов. Любовь проверяется бытом, поэтому удастся построить крепкие отношения, если все воспринимать с юмором.

У хозяек иногда случаются проколы на кухне, а мужчины невнимательно покупают продукты в магазине, вместо вкусностей к чаю – корм для собак. OBOZREVATEL собрал фото курьезов в семьях из соцсетей.

Жена проснулась в шесть утра, чтобы приготовить праздничный завтрак на день рождения мужа. Вместо вкусных сладких тостов – любимый получил сухари и горелый запах на кухне.

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Женщина просила в течение двух лет мужчину не выбрасывать хлам из гаража, а вешать его на стены в гостиной. Людей, которые заходят в дом, озадачивает необычный дизайн.

Мужчина купил лакомство для собак вместо рождественского имбирного печенья.

Женщина оставила пластиковый противень в духовке и включила ее разогреваться.

Любимый складывает строительные инструменты в посудомоечную машину.

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Вряд ли девушка обрадовалась голливудской улыбке на своей постели.

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