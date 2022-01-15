10 тонкостей семейной жизни, которые раздражают и в то же время развлекают
Счастливая семейная жизнь не может обойтись без шуток и курьезов. Любовь проверяется бытом, поэтому удастся построить крепкие отношения, если все воспринимать с юмором.
У хозяек иногда случаются проколы на кухне, а мужчины невнимательно покупают продукты в магазине, вместо вкусностей к чаю – корм для собак. OBOZREVATEL собрал фото курьезов в семьях из соцсетей.
Жена проснулась в шесть утра, чтобы приготовить праздничный завтрак на день рождения мужа. Вместо вкусных сладких тостов – любимый получил сухари и горелый запах на кухне.
Женщина просила в течение двух лет мужчину не выбрасывать хлам из гаража, а вешать его на стены в гостиной. Людей, которые заходят в дом, озадачивает необычный дизайн.
Мужчина купил лакомство для собак вместо рождественского имбирного печенья.
Женщина оставила пластиковый противень в духовке и включила ее разогреваться.
Любимый складывает строительные инструменты в посудомоечную машину.
Хозяин собрал собаку на вечернюю прогулку и прицепил ей фонарик.
Вряд ли девушка обрадовалась голливудской улыбке на своей постели.
Возлюбленная попросила остановиться на минутку возле магазина, где продают цветы и другие растения.
Женщина пекла пирожные на день рождения подруги и просчитала каждую ягодку, однако ее парень не смог пройти мимо.
Жена попросила купить еще несколько бутылок молока.
Ранее OBOZREVATEL писал о:
15 случаях в семейной жизни, которые раздражают всех. Мужчины насмехаются над женами, детьми и даже животными.
отношениях в семье Дантеса и Дорофеевой. Пара трижды разводилась.
семейной жизни Джеджулы с бывшей. Он избивал ее и снимал на камеру.