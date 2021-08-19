Дантес раскрыл подробности семейной жизни с Дорофеевой: мы трижды разводились

Украинский певец Владимир Дантес признался, что в отношениях с его избранницей Надей Дорофеевой неоднократно были сложности. Доходило даже до того, что влюбленные трижды разводились.

Такое признание исполнитель сделал, когда отвечал на вопросы своих подписчиков в Instagram. По словам Владимира, когда они захотели отдохнуть друг от друга в очередной раз, то у них это не вышло – пара выбрала одинаковый отель (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Да, мы трижды расставались. Сейчас снова хотели побыть далеко друг от друга, но случайно выбрали одинаковый отель, виллу. Судьба пытается исцелить наши отношения", – написал Дантес.

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Ранее супруга музыканта высказалась о том, почему они не спешат заводить детей:

"Никогда меня карьера не останавливала в этом вопросе, как многие думают. Все дело в том, что мы с Вовой еще просто не готовы. Данный вопрос в нашей семье фигурирует постоянно. Мы сами шутим в социальных сетях о пополнении, но мы это сделаем не из-за давления со стороны общества, а только через наше общее и осознанное решение", – сказала артистка.

Коротко о знаменитостях:

Владимир Дантес – украинский певец, телеведущий, радиоведущий, экс-участник группы "ДиО.фильмы". В 2015 года вступил в брак с исполнительницей Надей Дорофеевой.

Надя Дорофеева – известная украинская исполнительница начинала свою карьеру в группе "Время и Стекло".

В конце 2020 года выпустила первый сольный трек "Gorit", который за несколько дней набрал миллионы просмотров на YouTube.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Надя Дорофеева поделилась с поклонниками серией снимков, на которых позировала в компании своего мужа Владимира Дантеса. Звездные супруги отправились в совместный отпуск в Турцию. Пара остановилась на вилле с личным бассейном в роскошном пятизвездочном отеле NG Phaselis Bay, расположенном на берегу Средиземного моря в Кемере.