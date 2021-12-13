10 мужчин сильно пожалели, что пошли с женщинами на шопинг. Забавные фото

Яна Сончковская
Приколы
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У мужчин закончилась энергия после нескольких часов шопинга

Для большинства женщин шопинг – это отдых, а вот мужчины отчаянно скучают и жалеют, что составили любимым компанию. Они не выдерживают многочасовых походов по магазинам и ищут укромные места отдыха в торговых центрах.

На странице Instagram Miserable Men публикуют фото мужчин, которых тайно запечатлели на камеру в ожидании своих женщин с примерочных. Некоторые сделали перерыв на сон, а кто-то уселся отдохнуть в детской коляске. OBOZREVATEL собрал самые забавные фотографии "ждунов", которые насмешили сеть.

Пока жена покупает новое платье, мужчина решил отдохнуть возле магазина.

Мужчины не выдерживают длительный шопинг.
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Самая большая проблема мужчин – это когда в магазине негде сесть.

В торговом центре нет лавочки.

Сын не выдержал шопинга с мамой и уснул прямо в торговом центре.

Малыш уснул в магазине.

Женщины могут выбирать новую посуду несколько часов.

Мужчина уснул в магазине.

В сезон скидок женщин невозможно забрать с торгового центра, пока они не ободут все магазины.

У мужчин не хватает энергии на шопинг.

Муж прилег, пока жена примеряла одежду.

Мужчина отдыхает в торговом центре

Мужчина крепко уснул в магазине на кресле.

Муж ждет жену из магазинов.

Женщина взяла мужчину с собой на шопинг, но он не выдержал.

Мужчина уснул на стульчике

Девушки идут с любимыми на шопинг, чтобы они носили "тяжелые" пакеты.

Мужчина уснул с пакетом в руке

"Ждуны" сотни раз жалеют, что пошли за компанию за покупками.

В торговом центре удобные диваны

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