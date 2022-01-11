10 курьезов во время удаленной работы, которые насмешили сеть до слез. Фото

С марта 2020 года и до сих пор продолжается пандемия коронавируса, которая заставила многих людей обустроить рабочее место дома. Сначала трудно было приспособиться к офису в спальне, но потом работники полюбили удаленный режим.

Сейчас не нужно тратить несколько часов в пробках, красиво одеваться и готовить обед. Вместо этого можно спать на час дольше, надеть жакет на пижаму и устроить перекус в любую минуту. OBOZREVATEL собрал фото приколов во время дистанционной работы.

Недавно по сети разлетелось фото, где работники канадского банка демонстрируют свою униформу во время конференции в Zoom. Банкиры выбрали удобный и забавный низ, а наверх надели классические пиджаки и рубашки.

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Муж журналистки показал в Twitter, как выглядит картинка за кадром. Репортер ведет прямой эфир в домашних шортах и розовом жакете.

Во время пандемии остановили работу аэропорты, поэтому работники остались дома. Чтобы не забыть навыки, пилот решил оседлать метлу и прыгнуть в бассейн.

Жена работает на компьютере в подвале, а мужчина на первом этаже. Чтобы не отвлекать и не кричать друг на друга, они научили пушистого ассистента носить записки.

Через год после начала карантина мужчина заменил наряд для домашнего офиса. По началу он носил пижаму, а теперь и вовсе работает в одеяле.

В компанию подлизывался пушистый стажер. Пес тоже хочет быть членом видеоконференции.

Психолог проводит консультации сам с собой, потому что клиентов на карантине стало гораздо меньше.

Мужчина не может представить свою работу без поездки в метро. Он собрался и устроил вагон в своей ванной комнате.

Собака требует пойти на прогулку, но хозяин в наушниках не слышит его мольбы.

Рядом с пушистым антистрессом работать гораздо комфортнее.

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