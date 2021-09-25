Как изменились представители разных профессий за последние 100 лет. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
3 минуты
57
Внешний вид работников очень изменился

Последние 100 лет технологии развиваются с космической скоростью. Врачи удивляются, как в прошлом веке обходились без антисептиков и современных аппаратов.

Например, ранее стоматологи только вырывали зубы, не ставили протезы или импланты. OBOZREVATEL сравнил фото профессиональных медиков, спортсменов и технологов 100 лет назад и сейчас.

Фигуристы

Фигуристы ранее одевались скромнее.

Анна Хюблер и Генрих Бургер стали первыми чемпионами мира по фигурному катанию на Олимпийских играх в 1908 году. Современные фигуристы одевают костюмы поярче, выполняют сложные трюки и постановки.

Видео дня

Таксисты

Вместо таксистов 100 лет назад были кучера на лошадях.

Более 100 лет назад горожан подвозили кучера на каретах за символическую плату. Сейчас эту профессию называют "таксист", в их арсенале скоростные и новейшие автомобили и даже электрокары.

Программисты

Первая программистка появилась более 100 лет назад.

Августа Ада Кинг считается первым программистом, ведь она в 1842 году придумала вычислительную машину. Современные работники IT-технологий сейчас не надевают изысканные платья, но все так же придумывают новые программы.

Полицейские

Полицейские за 100 лет десятки раз меняли форму.

Полицейские службы более 100 лет назад имели больше прав, они могли использовать грубую физическую силу и психологическое запугивание. Пытки были основным методом выбивания признаний полицейскими в период Сталинского террора в СССР. Сейчас полицейские в цивилизованных странах ограничены в правах и действуют согласно законодательству, а не по своему усмотрению.

Стоматологи

Стоматологи теперь работают с микроскопом.

В период Первой мировой войны дантисты лечили людей в полевых условиях, иногда без обезболивания. В те времена была нехватка профессиональных кадров, поэтому зубы вырывали даже не врачи. В 1902 году в 140 миллионной Российской империи был лишь 221 специалист по стоматологии. Сейчас врачи работающие с помощью инновационных гаджетов, могут наращивать, имплантировать, выравнивать и полностью преображать улыбку.

Хирурги

Вместо хирургов работают работы.

Еще 100 лет назад профессиональные врачи делали хирургические вмешательства без дезинфекции. Листер в XIX веке начал использовать антисептик, чтобы обрабатывать раны или швы. Сейчас в Украине и мире врачи проводят операции с помощью роботов. Делать хирургические вмешательства с помощью машины можно дистанционно, главное – качественное интернет-соединение.

Кинооператоры и режиссеры

Вместо операторов работают роботы-камеры.

Ранее режиссеры и постановщики самостоятельно делали раскадровку, рисовали образы и визуализировали сюжет. Операторы 100 лет назад носили тяжелую камеру на руках или устанавливали ее в одном месте. Современные технологии полностью автоматизировали их работу, поэтому человек должен только контролировать движения машины. Сейчас всевозможные предметы или события можно заснять с любых ракурсов.

Ранее OBOZREVATEL писал: