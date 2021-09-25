Как изменились представители разных профессий за последние 100 лет. Фото

Последние 100 лет технологии развиваются с космической скоростью. Врачи удивляются, как в прошлом веке обходились без антисептиков и современных аппаратов.

Например, ранее стоматологи только вырывали зубы, не ставили протезы или импланты. OBOZREVATEL сравнил фото профессиональных медиков, спортсменов и технологов 100 лет назад и сейчас.

Фигуристы

Анна Хюблер и Генрих Бургер стали первыми чемпионами мира по фигурному катанию на Олимпийских играх в 1908 году. Современные фигуристы одевают костюмы поярче, выполняют сложные трюки и постановки.

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Таксисты

Более 100 лет назад горожан подвозили кучера на каретах за символическую плату. Сейчас эту профессию называют "таксист", в их арсенале скоростные и новейшие автомобили и даже электрокары.

Программисты

Августа Ада Кинг считается первым программистом, ведь она в 1842 году придумала вычислительную машину. Современные работники IT-технологий сейчас не надевают изысканные платья, но все так же придумывают новые программы.

Полицейские

Полицейские службы более 100 лет назад имели больше прав, они могли использовать грубую физическую силу и психологическое запугивание. Пытки были основным методом выбивания признаний полицейскими в период Сталинского террора в СССР. Сейчас полицейские в цивилизованных странах ограничены в правах и действуют согласно законодательству, а не по своему усмотрению.

Стоматологи

В период Первой мировой войны дантисты лечили людей в полевых условиях, иногда без обезболивания. В те времена была нехватка профессиональных кадров, поэтому зубы вырывали даже не врачи. В 1902 году в 140 миллионной Российской империи был лишь 221 специалист по стоматологии. Сейчас врачи работающие с помощью инновационных гаджетов, могут наращивать, имплантировать, выравнивать и полностью преображать улыбку.

Хирурги

Еще 100 лет назад профессиональные врачи делали хирургические вмешательства без дезинфекции. Листер в XIX веке начал использовать антисептик, чтобы обрабатывать раны или швы. Сейчас в Украине и мире врачи проводят операции с помощью роботов. Делать хирургические вмешательства с помощью машины можно дистанционно, главное – качественное интернет-соединение.

Кинооператоры и режиссеры

Ранее режиссеры и постановщики самостоятельно делали раскадровку, рисовали образы и визуализировали сюжет. Операторы 100 лет назад носили тяжелую камеру на руках или устанавливали ее в одном месте. Современные технологии полностью автоматизировали их работу, поэтому человек должен только контролировать движения машины. Сейчас всевозможные предметы или события можно заснять с любых ракурсов.

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