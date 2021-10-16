12 провальных ремонтных работ, которые не на шутку разозлили заказчиков. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
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Ремонтники иногда безответственно выполняют свою работу

О профессии строителя сочиняют сотни анекдотов, поскольку иногда мастера оказываются настолько ленивыми и непрофессиональными, что невозможно об этом не пошутить.

За профанами весело наблюдать, но столкнуться с ними у себя дома не хочет никто. OBOZREVATEL собрал фото самых смешных фейлов строителей, которые совершенно не думали о результате своих стараний и вывели из себя заказчиков.

Пожарную лестницу многоэтажного дома поставили отдельно от дверей.

Лестницу прикрепили не на том месте
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Когда строитель стелил плитку, он даже не мог подумать, что каждую из них надо класть согласно узору.

Плитку в кухне положили, несмотря на узор

Когда ремонтник заявил, что закончил свою работу – хозяйка дома едва не поседела.

Ремонтник криво приклеил плинтус

Старые электропровода поржавели, но рабочие не заменили их, а просто покрасили.

Ремонтники обновили электропровода

"Я строитель, я так вижу".

Ремонтник придумал свой узор

Мастера посчитали, что пользоваться розеткой из другой комнаты удобнее.

Розетку перенесли на другую сторону стены.

Ремонтники прикрутили удлинитель к стенке шурупами.

Ремонтники сломали розетку

Нужно задуматься, чтобы понять для кого предназначена дорожка.

Дорожные рабочие нарисовали ребус

Рабочий установил ручку с обеих сторон двери

Двери озадачивают гостей дома

Ремонтники сделали оригинальный плинтус с кусочков древесины.

Хозяйке дома не понравилась небрежная работа

Аварийный выход со второго этажа теперь ведет прямо в раковину на кухне.

Ремонтники сделали выход на чердаках прямо над кухней

В ванной день открытых дверей, поскольку сантехник забыл закрыть их, когда устанавливал унитаз.

Сантехник установил унитаз и забыл, что открыл двери

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