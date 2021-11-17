10 курьезов в детском саду, которые довели сеть до слез. Фото и видео

Маленькие дети что не день, то попадают в забавные ситуации. Малыши не обходятся без уморительных выходок даже в детском саду и смешат не только родителей, но и воспитателей.

Поэтому пребывание ребенка в саду запоминается на всю жизнь. OBOZREVATEL рассказывает о самых смешных случаях в детсадах, которыми поделились мамы и папы в соцсетях.

В Запорожской области пожилой мужчина ошибочно забрал чужого ребенка вместо своей внучки. Местный полицейский Вячеслав Аброськин рассказал, что к ним обратилась женщина с заявлением о похищении дочери из детсада. Девочку вместе с дедушкой быстро нашли. Оказалось, что старик просто не видел внучку два года, поэтому перепутал детей.

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Мальчик должен был рассказать стишок на новогоднем празднике, но забыл слова. Вместо обещанного стихотворения Деду Морозу он быстро проскандировал: "На-на-на" и убежал.

В польском городке Познань в детсад зашла стая диких кабанов. Они решили зайти на игровую площадку и поискать что-то вкусненькое. К счастью, из-за нашествия животных никто не пострадал.

А в этом детском саду прошел не очень веселый праздник. Дети должны были похвастаться своей виртуозной игрой на инструментах, но они только всем своим видом показали, что музыка им совсем не нравится.

Детский сад в Белграде заслуживает места в этой подборке только благодаря своему виду. Дело в том, что он сделан из бетонных блоков и больше напоминает тюрьму или какой-то концлагерь.

Самый артистичный снеговик на новогоднем празднике в детском саду.

Хорошо, что дети дошкольного возраста еще не многое понимают.

Художники задекорировали стенку в детском саду: они нарисовали голову белочки прямо на розетке.

Креативные воспитатели украсили забор в детском саду поминальными венками. Теперь экстерьер территории детского сада напоминает кладбище.

В этом детском саду кому-то не хватило аттракциона, поэтому на площадке поставили руль от автомобиля и стул. Детям приходится сильно фантазировать, чтобы представить себя в авто.

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