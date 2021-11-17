10 курьезов в детском саду, которые довели сеть до слез. Фото и видео

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
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Забавные малыши рассмешили сеть

Маленькие дети что не день, то попадают в забавные ситуации. Малыши не обходятся без уморительных выходок даже в детском саду и смешат не только родителей, но и воспитателей.

Поэтому пребывание ребенка в саду запоминается на всю жизнь. OBOZREVATEL рассказывает о самых смешных случаях в детсадах, которыми поделились мамы и папы в соцсетях.

В Запорожской области пожилой мужчина ошибочно забрал чужого ребенка вместо своей внучки. Местный полицейский Вячеслав Аброськин рассказал, что к ним обратилась женщина с заявлением о похищении дочери из детсада. Девочку вместе с дедушкой быстро нашли. Оказалось, что старик просто не видел внучку два года, поэтому перепутал детей.

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Дедушка забрал не свою внучку из детсада.

Мальчик должен был рассказать стишок на новогоднем празднике, но забыл слова. Вместо обещанного стихотворения Деду Морозу он быстро проскандировал: "На-на-на" и убежал.

В польском городке Познань в детсад зашла стая диких кабанов. Они решили зайти на игровую площадку и поискать что-то вкусненькое. К счастью, из-за нашествия животных никто не пострадал.

В детский сад пришли кабаны.

А в этом детском саду прошел не очень веселый праздник. Дети должны были похвастаться своей виртуозной игрой на инструментах, но они только всем своим видом показали, что музыка им совсем не нравится.

Детский сад в Белграде заслуживает места в этой подборке только благодаря своему виду. Дело в том, что он сделан из бетонных блоков и больше напоминает тюрьму или какой-то концлагерь.

Детский сад больше похож на тюрьму.

Самый артистичный снеговик на новогоднем празднике в детском саду.

Хорошо, что дети дошкольного возраста еще не многое понимают.

Шкафы в детском саду очень странной формы.

Художники задекорировали стенку в детском саду: они нарисовали голову белочки прямо на розетке.

Художники разрисовали стену и розетку.

Креативные воспитатели украсили забор в детском саду поминальными венками. Теперь экстерьер территории детского сада напоминает кладбище.

Венками украсили забор.

В этом детском саду кому-то не хватило аттракциона, поэтому на площадке поставили руль от автомобиля и стул. Детям приходится сильно фантазировать, чтобы представить себя в авто.

Похоже, что авто находится в аварийном состоянии

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