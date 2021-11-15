У детей начали массово фиксировать "болезнь TikTok": что это и в чем опасность

Ученые заявили, что с начала пандемии выросло число детей и подростков, которые обращаются к врачу из-за повторяющихся судорожных тиков, морганий, гримас, подергиваний головой и другими частями тела.

В медицинском сообществе такие симптомы назвали "TikTok-тиками", поскольку именно в этой социальной сети наблюдается массовое подражание больным синдромом Туретта, пишет La Vanguardia.

Последний характеризуется тиками, которые проявляются в возрасте 4-6 лет, потом через несколько месяцев исчезают, но в возрасте 10-12 лет усугубляются.

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"Не нужно путать ее ("болезнь TikTok", – ред.) с синдромом Туретта, речь идет о функциональном расстройстве движения", – прокомментировал Дарио Ортигоса, руководитель отделения расстройств движения больницы Сан-Жоан-де-Деу в Барселоне.

По словам врача, в последнее время большинство из тех, кто страдает подобными симптомами – девочки и подростки в возрасте от 10 до 14 лет.

Они совершают движения и звуки, похожие на тики, но не являющиеся синдромом Туретта, так как не соответствуют эволюции во времени.

Опасность, по мнению медиков, заключается в том, что у многих юных последовательниц TikTok-блогеров присутствуют легкие расстройства нервно-психического развития, что предопределяет риск некоторых заболеваний.

Поэтому то, что поначалу выглядит как безобидная имитация, может стать фиксацией поведения.

"Речь не о том, что они притворяются, или о том, что они делают это умышленно: эти тики выполняют для них психологическую функцию", – говорит Астрид Морер, руководитель службы госпитализации отделения детской психиатрии и психологии клиники в Барселоне.

В связи с этим медики делают акцент на важности понимания детьми контента, и советуют обсуждать его дома, в школе и на других контролируемых форумах.

Лечение ведется посредством когнитивно-поведенческой терапии. Иногда проблема разрешается быстро и спонтанно, но иногда требуется более длительное лечение, говорит доктор Ортигоса.

Врачи объясняют, что факторы риска заболеваемости тиками отчасти повысила пандемия из-за давления и стресса. А тот, что симптомы чаще встречаются у девочек, объясняется тем, что они в этом возрасте пользуются соцсетями больше мальчиков.

"Те, с кем я познакомилась на консультации, оказались последователями ютуберов или тиктокеров с синдромом Туретта. Это новый феномен, но количество выявленных случаев ограничено", – отмечает Астрид Морер.

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