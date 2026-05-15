Президент Дональд Трамп вернулся из Пекина, но вместо триумфа получил полное фиаско и попал в настоящую "ловушку Фукидида" для Вашингтона. Трамп был абсолютно раздавлен богатством и помпезностью приема — от шоу пионеров до роботов кунг-фу. Он рассыпался в комплиментах, называл Си Цзиньпина великим лидером и буквально предложил разделить мир на двоих. Однако Си Цзиньпин говорил уже не сам от себя — он выступал от имени мощного триумвирата: Китая, России и Ирана.

Цей візит став катастрофою для США та приніс неприємний нюанс для України. Наша країна опинилася в загальному "геополітичному пакеті", хоча детально її долю навіть не обговорювали.

Натомість Пекін виставив жорсткий ультиматум: або все буде вирішено за китайським сценарієм, або світ чекає велика війна.

У відео на Youtube розбираю головні підсумки візиту Президента США до КНР. Що саме відповів Сі Цзіньпін на пропозицію Трампа розділити сфери впливу у світі? Які заяви зробили американські бізнесмени після закритих зустрічей у КНР? Чи дійсно нові домовленості щодо чіпів Nvidia говорять про те, що ми їх побачимо в дронах, які атакують Україну? Яка оцінка світових ЗМІ цього візиту? Які висновки треба зробити США, Європі і Україні?