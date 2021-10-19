Сколько зарабатывают и как выглядят самые богатые дети-тиктокеры. Фото

Новое поколение популярных интернет-блогеров еще до совершеннолетия может зарабатывать тысячи долларов за один лишь рекламный пост. Рейтинг самых обеспеченных блогеров-детей возглавляет 17-летняя Чарли Д'Амелио (США), которая получает более 4 млн долларов каждый месяц, и это только в соцсети TikTok.

Об этом пишет Daily Star со ссылкой на расчеты портала money.co.uk. Издание отметило, что некоторые дети в интернете могут зарабатывать такие суммы, о которых большинство взрослых могут только мечтать.

Чем больше подписчиков у создателя контента, тем больше он может взимать с рекламодателей, надеющихся расширить свою аудиторию.

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6-летний мальчик из Индии Садим Хан зарабатывает почти в 460 раз больше, чем среднестатистический житель его страны. Его ежемесячный доход оценили в более чем 206 тыс. долларов.

В списке богатых детей-блогеров также Самайра Нарула из Индии. Девочка может похвастаться 4,5 миллионами подписчиков в TikTok.

Еще одна звезда соцсетей – семилетняя россиянка Анастасия Радзинская, получившая популярность благодаря видео, на которых она поет и играет вместе с отцом.

По предварительным оценкам, ее заработная плата в месяц составляет около 165 тыс. долларов, что в 265 раз больше средней зарплаты по РФ.

В Бразилии самым богатым ребенком в TikTok назвали маленькую Лиззи Бритис. Зарплата малышки – около 69 тыс. долларов.

А у 17-летней Лени Клум (США), которая ведет страницы в нескольких социальных сетях, заработок на 277% превышает среднюю зарплату по Америке.

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