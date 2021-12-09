10 креативных скульптур из снега, которые развеселили сеть. Фото

Яна Сончковская
Приколы
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В сети публикуют забавные скульптуры из снега

Снег – это отличный повод повеселиться даже во время уборки улиц. Даже в морозную погоду огромные сугробы можно превратить в декоративные фигуры и украшение двора.

OBOZREVATEL собрал фото самых забавных снежных скульптур, которые насмешили пользователей соцсетей.

В Днепре за 5 часов слепили огромную патрульную полицейскую машину. Для большей реалистичности авто разрисовали аэрозольной краской.

Полицейский автомобиль со снегом.
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В Португалии слепили забавных людей, которые сидят на лавочке в защитных масках.

Снежные друзья на карантине.

Пока путешествующие автостопом ждали попутку, они слепили снеговика и оставили ему табличку с надписью "Флорида".

Снеговик хочет во Флориду.

Хозяева креативно украсили почтовый ящик.

Почтовый ящик в виде снеговика.

Хозяева слепили двойника своей собачки, и он разозлился.

На улице появился близнец собаки.

Владелец машины решил покреативить, пока чистил ее от снега.

Автомобиль стал монстром после снегопада.

Необычный снеговик с бутылкой водки и пива.

Снеговик-пьяница пьет пиво.

Дети пошутили и слепили снеговика похожего на маньяка.

Снеговик-маньяк возле двери.

Заяц из снега "научился" лазить по деревьям.

Заяц лезет по дереву.

Снеговика слепили вокруг столба.

Столб "убил" снеговика.

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