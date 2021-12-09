10 креативных скульптур из снега, которые развеселили сеть. Фото
Снег – это отличный повод повеселиться даже во время уборки улиц. Даже в морозную погоду огромные сугробы можно превратить в декоративные фигуры и украшение двора.
OBOZREVATEL собрал фото самых забавных снежных скульптур, которые насмешили пользователей соцсетей.
В Днепре за 5 часов слепили огромную патрульную полицейскую машину. Для большей реалистичности авто разрисовали аэрозольной краской.
В Португалии слепили забавных людей, которые сидят на лавочке в защитных масках.
Пока путешествующие автостопом ждали попутку, они слепили снеговика и оставили ему табличку с надписью "Флорида".
Хозяева креативно украсили почтовый ящик.
Хозяева слепили двойника своей собачки, и он разозлился.
Владелец машины решил покреативить, пока чистил ее от снега.
Необычный снеговик с бутылкой водки и пива.
Дети пошутили и слепили снеговика похожего на маньяка.
Заяц из снега "научился" лазить по деревьям.
Снеговика слепили вокруг столба.
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