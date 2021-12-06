10 забавных реакций котов, которые впервые вышли на улицу. Фото

Домашние кошки и коты не очень любят выходить на улицу. Они привыкли к теплу и уюту, а их мирок ограничивается несколькими комнатами.

Поэтому они так удивляются, когда вместо мягкого ковра ступают на снег, а вместо потолка видят бескрайнее небо. OBOZREVATEL собрал фото самых смешных реакций животных на внешний мир.

Кот привык жить в доме, но хозяин хотел ему показать, как весело на улице зимой. Однако питомцу не очень понравилось.

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Котенок исследует лужайку впервые в жизни.

Пушистик сначала испугался, а потом понял, что на улице не так уж плохо.

Хозяин впервые выпустил кота на улицу, но спустя пару минут он попытался вернуться в дом.

Питомец пытался познакомиться со снегом.

Кот забрался на дерево от страха во время первой прогулки на улице.

Пушистик не скрывает эмоций на холодном снегу.

Любимец рассматривает окружающий мир на балконе.

Котик, выйдя на прогулку, надеется на защиту хозяина.

Кот настойчиво просится зайти в дом.

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