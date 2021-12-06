10 забавных реакций котов, которые впервые вышли на улицу. Фото

Яна Сончковская
Приколы
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Коты впервые увидели снег

Домашние кошки и коты не очень любят выходить на улицу. Они привыкли к теплу и уюту, а их мирок ограничивается несколькими комнатами.

Поэтому они так удивляются, когда вместо мягкого ковра ступают на снег, а вместо потолка видят бескрайнее небо. OBOZREVATEL собрал фото самых смешных реакций животных на внешний мир.

Кот привык жить в доме, но хозяин хотел ему показать, как весело на улице зимой. Однако питомцу не очень понравилось.

Котик недоволен, что началась зима.
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Котенок исследует лужайку впервые в жизни.

Котик впервые вышел на прогулку.

Пушистик сначала испугался, а потом понял, что на улице не так уж плохо.

Кот растерялся, когда вышел на улицу.

Хозяин впервые выпустил кота на улицу, но спустя пару минут он попытался вернуться в дом.

Кот хочет домой.

Питомец пытался познакомиться со снегом.

Кот впервые увидел снег.

Кот забрался на дерево от страха во время первой прогулки на улице.

Кот вылез на дерево.

Пушистик не скрывает эмоций на холодном снегу.

Кот не хочет быть на улице

Любимец рассматривает окружающий мир на балконе.

Озадаченный кот на балконе.

Котик, выйдя на прогулку, надеется на защиту хозяина.

Кот боится на улице.

Кот настойчиво просится зайти в дом.

Кот хочет в дом

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