10+ фотографий котов, сделанных в очень удачный момент

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Приколы
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Смешные коты

Домашние животные могут дарить хорошее настроение не только своим хозяевам, но и интернет-пользователям, если их выходки успеют снять на камеру. А если удача улыбнется и питомца застанут в необычайно подходящий момент, можно получить настоящий фотошедевр.

OBOZREVATEL собрал из Twitter и Reddit самые забавные фотографии котиков, которые умилили и рассмешили сеть. Предлагаем поднять свое настроение с помощью снимков, у авторов которых телефон всегда наготове (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Топ удачных фото домашних питомцев

Маленький котик впервые заметил свое отражение в зеркале:

Судя по хвосту, котенок не на шутку испугался
Видео дня

Это либо самый удачный финал истории с пропажей кота, либо у Тинкса есть похищенный в детстве брат-близнец:

Надпись на объявлении: "Вы видели Тинкса?"

Котятам, возможно, сниться синхронное плавание:

Коты смешно уснули

Кажется, кот открыл в себе волшебника. На месте пса я бы уже волновался:

Кот исполняет "ритуальный танец"

Выражение мордочки, когда поймали на горячем:

Кот ворует из холодильника

Слишком привередливый хвостатый не скрывает впечатлений от сегодняшнего меню:

Недовольный кот

Котик нашел удобное местечко:

Кот в коробке

"Мама сделала самое удачное фото наших домашних питомцев":

Милые котики

"Мой кот либо обожает, либо ненавидит эту резинку":

Кот в процессе схватки с "опасным" противником

"Мой кот проверял пакеты из супермаркета. Вот его выражение мордочки в момент, когда он понюхал говядину":

Кот делал распаковку продуктов

Когда у кота фигура лучше, чем у тебя:

Кот-спортсмен

Кажется, будто кот парит, но нет:

Кот показал опасный трюк

Как писал OBOZREVATEL, в социальной сети TikTok получил популярность грустный толстый кот по кличке Миша. Животное покорило пользователей своим задумчивым взглядом и стало мемом.

Ранее наше издание публиковало подборки о:

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