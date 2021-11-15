10+ фотографий котов, сделанных в очень удачный момент
Домашние животные могут дарить хорошее настроение не только своим хозяевам, но и интернет-пользователям, если их выходки успеют снять на камеру. А если удача улыбнется и питомца застанут в необычайно подходящий момент, можно получить настоящий фотошедевр.
OBOZREVATEL собрал из Twitter и Reddit самые забавные фотографии котиков, которые умилили и рассмешили сеть. Предлагаем поднять свое настроение с помощью снимков, у авторов которых телефон всегда наготове (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).Топ удачных фото домашних питомцев
Маленький котик впервые заметил свое отражение в зеркале:
Это либо самый удачный финал истории с пропажей кота, либо у Тинкса есть похищенный в детстве брат-близнец:
Котятам, возможно, сниться синхронное плавание:
Кажется, кот открыл в себе волшебника. На месте пса я бы уже волновался:
Выражение мордочки, когда поймали на горячем:
Слишком привередливый хвостатый не скрывает впечатлений от сегодняшнего меню:
Котик нашел удобное местечко:
"Мама сделала самое удачное фото наших домашних питомцев":
"Мой кот либо обожает, либо ненавидит эту резинку":
"Мой кот проверял пакеты из супермаркета. Вот его выражение мордочки в момент, когда он понюхал говядину":
Когда у кота фигура лучше, чем у тебя:
Кажется, будто кот парит, но нет:
Как писал OBOZREVATEL, в социальной сети TikTok получил популярность грустный толстый кот по кличке Миша. Животное покорило пользователей своим задумчивым взглядом и стало мемом.
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