10 фотоиллюзий, которые обескуражили пользователей сети

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
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Оптические иллюзии набирают популярность в сети

Оптическая иллюзия – это ошибка зрительного восприятия из-за искажения цвета, формы или расположения предметов в пространстве.

В сети такие фото с обманом зрения набирают бешеную популярность, поскольку вводят пользователей в замешательство. OBOZREVATEL собрал реальные фотоиллюзии из соцсетей, которые зафиксировали на камеру.

У этого любимца неестественные большие зубы.

Пес позирует на фоне забора
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Пес уснул на кровати, где нарисован медведь.

Пес напугал хозяйку

Мужчина подобрал такой цвет джинсов, что слился с озером.

Мужчина удачно подобрал шорты.

Макет дома выглядит будто настоящий.

Плоский дом выглядит как реальный.

Кот смотрит в окно, где отображается елка.

Кот ждет хозяев на подоконнике

Рука девушки как будто прошла сквозь кота.

Кот сидит на руках

Голова крокодила похожа на вертолет в небе.

Крокодил плывет в озере.

Тени на пляже сняли с высоты птичьего полета.

Люди снимали видео с квадрокоптера.

Кузнечик упал на стекло машины, но кажется, что он схватился за вывеску кафе.

Кузнечик попал в объектив камеры.

Кажется, в школьном подвале случился потоп.

Коридор школьного подвала будто затопило.

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