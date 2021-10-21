10 фотоиллюзий, которые обескуражили пользователей сети
Оптическая иллюзия – это ошибка зрительного восприятия из-за искажения цвета, формы или расположения предметов в пространстве.
В сети такие фото с обманом зрения набирают бешеную популярность, поскольку вводят пользователей в замешательство. OBOZREVATEL собрал реальные фотоиллюзии из соцсетей, которые зафиксировали на камеру.
У этого любимца неестественные большие зубы.
Пес уснул на кровати, где нарисован медведь.
Мужчина подобрал такой цвет джинсов, что слился с озером.
Макет дома выглядит будто настоящий.
Кот смотрит в окно, где отображается елка.
Рука девушки как будто прошла сквозь кота.
Голова крокодила похожа на вертолет в небе.
Тени на пляже сняли с высоты птичьего полета.
Кузнечик упал на стекло машины, но кажется, что он схватился за вывеску кафе.
Кажется, в школьном подвале случился потоп.
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