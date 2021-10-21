10 фотоиллюзий, которые обескуражили пользователей сети

Оптическая иллюзия – это ошибка зрительного восприятия из-за искажения цвета, формы или расположения предметов в пространстве.

В сети такие фото с обманом зрения набирают бешеную популярность, поскольку вводят пользователей в замешательство. OBOZREVATEL собрал реальные фотоиллюзии из соцсетей, которые зафиксировали на камеру.

У этого любимца неестественные большие зубы.

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