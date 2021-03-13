Эти фото с оптической иллюзией сломают мозг каждому

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Шоу
2,6 т.
Художник раскрасил небо

Иногда наш мозг не воспринимает некоторые фото, поскольку на них изображены на первый взгляд нереальные вещи. Фотограф с ником filipesj публикует в Instagram авторские снимки, которые кажутся фотошопом.

FilipeSJ – португальский дизайнер, иллюстратор и художник создает фотоиллюзии, умело используя ракурс, перспективу и все, что есть под рукой. OBOZREVATEL собрал кадры оптического миража, которые перевернут ваше воображение.

Воздушное мороженое сделано из облака.

Яркое фото небесного мороженого.

Мальчик мечтал быть выше старшего брата.

Старший брат уменьшился в размере

Девушка демонстрирует левитацию на фото – удачный ракурс делает чудеса.

Магическая невесомость НЛО в кадре фотоаппарата.

Русалка заблудилась в игровой комнате.

Девушка с хвостом рыбы.

Фотографу удалось поймать в кадре реального ведьмака.

Ведьмак в португальском лесу.

Каждый мужчина мечтает о реке настоящего крафтового пива.

Мечта каждого мужчины.

Принтер внезапно сломался.

Удивительная фотоиллюзия с помощью принтера.

Слишком большая ноша для миниатюрной леди: работает, как букашка.

Девушка несет слишком тяжелый рюкзак.

Мужчина стал сказочным героем.

Шарик помог взлететь.

Мужчина держится до конца над пропастью.

Жуткая иллюзия отображает реальное падение над пропастью.

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