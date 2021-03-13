Эти фото с оптической иллюзией сломают мозг каждому
Иногда наш мозг не воспринимает некоторые фото, поскольку на них изображены на первый взгляд нереальные вещи. Фотограф с ником filipesj публикует в Instagram авторские снимки, которые кажутся фотошопом.
FilipeSJ – португальский дизайнер, иллюстратор и художник создает фотоиллюзии, умело используя ракурс, перспективу и все, что есть под рукой. OBOZREVATEL собрал кадры оптического миража, которые перевернут ваше воображение.
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