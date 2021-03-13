Эти фото с оптической иллюзией сломают мозг каждому

Иногда наш мозг не воспринимает некоторые фото, поскольку на них изображены на первый взгляд нереальные вещи. Фотограф с ником filipesj публикует в Instagram авторские снимки, которые кажутся фотошопом.

FilipeSJ – португальский дизайнер, иллюстратор и художник создает фотоиллюзии, умело используя ракурс, перспективу и все, что есть под рукой. OBOZREVATEL собрал кадры оптического миража, которые перевернут ваше воображение.

Воздушное мороженое сделано из облака.

Мальчик мечтал быть выше старшего брата.

Девушка демонстрирует левитацию на фото – удачный ракурс делает чудеса.

Русалка заблудилась в игровой комнате.

Фотографу удалось поймать в кадре реального ведьмака.

Каждый мужчина мечтает о реке настоящего крафтового пива.

Принтер внезапно сломался.

Слишком большая ноша для миниатюрной леди: работает, как букашка.

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