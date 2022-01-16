10 дизайнерских "шедевров", над которыми мастера работали с закрытыми глазами. Фото

Иногда на прилавках магазинов встречаются такие жемчужины дизайна, что хочется закрыть глаза. Модельеры то криво шьют вещи, то изображают странный принт или лепят непонятные аксессуары.

Чаще всего дизайнеры допускают ошибки, когда неправильно пишут слова на английском на свитшотах и футболках. OBOZREVATEL собрал фото забавной одежды, которая сломала мозг покупателям.

Дизайнер не учел, что носки растягиваются на ногах.

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Умелые модельеры написали тринадцать вместо двенадцати.

Дизайнеры выпустили джинсы с вставками на пятой точке.

У парня постоянно переспрашивают, почему у него мокрая одежда, а на самом деле это дизайнерский рисунок.

Модельеры не знали английского, поэтому написали "Porsche" неправильно.

Мужчина не понимает, зачем сшили такие длинные рукава.

Дизайнер не учил географию в школе.

Порванные джинсы заменили порезанные худи.

Девушка думала, что это настоящий карман, а оказался – обман.

Детскую кофточку сшили наизнанку.

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