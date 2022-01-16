10 дизайнерских "шедевров", над которыми мастера работали с закрытыми глазами. Фото

Яна Сончковская
Приколы
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Пользователи соцсетей показали забавные вещи

Иногда на прилавках магазинов встречаются такие жемчужины дизайна, что хочется закрыть глаза. Модельеры то криво шьют вещи, то изображают странный принт или лепят непонятные аксессуары.

Чаще всего дизайнеры допускают ошибки, когда неправильно пишут слова на английском на свитшотах и футболках. OBOZREVATEL собрал фото забавной одежды, которая сломала мозг покупателям.

Дизайнер не учел, что носки растягиваются на ногах.

Чудаковатые носки с принтом кота.
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Умелые модельеры написали тринадцать вместо двенадцати.

Дизайнер перепутал цифры.

Дизайнеры выпустили джинсы с вставками на пятой точке.

Джинсы с прозрачными вставками на ягодицах.

У парня постоянно переспрашивают, почему у него мокрая одежда, а на самом деле это дизайнерский рисунок.

Кофта выглядит мокрой.

Модельеры не знали английского, поэтому написали "Porsche" неправильно.

Дизайнеры перепутали буквы.

Мужчина не понимает, зачем сшили такие длинные рукава.

Модельеры сшили очень длинные рукава.

Дизайнер не учил географию в школе.

Вместо Азии нарисовали карту Африки.

Порванные джинсы заменили порезанные худи.

Рваные джинсы больше не в моде.

Девушка думала, что это настоящий карман, а оказался – обман.

В интернете продали сумку без кармана.

Детскую кофточку сшили наизнанку.

Принт на кофте оказался внутри

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