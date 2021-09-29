13 безумных и смешных идей дизайна, которые только могли придумать люди. Фото

Порой дизайнерские решения просто ослепляют своим креативом. Художники идут на любые эксперименты, чтобы запомниться и стать популярными.

Мастера тату нарисовали ужасающие эскизы, модельеры создали туфли из конструктора, а инженеры соединили самолет и авто в одном транспортном средстве. OBOZREVATEL собрал фото самых странных дизайнерских идей, которые воплотили в реальной жизни.

Бабушка всегда прячет пульт в чехол. Для новенького телевизора она связала новый футляр.

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Если прыгнуть в кровать на колесах, можно оказаться в другом конце дома.

Современный мастер тату соединил красавицу и чудовище в одном персонаже.

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