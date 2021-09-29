13 безумных и смешных идей дизайна, которые только могли придумать люди. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
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Люди часто воплощают в жизнь удивительные дизайнерские решения

Порой дизайнерские решения просто ослепляют своим креативом. Художники идут на любые эксперименты, чтобы запомниться и стать популярными.

Мастера тату нарисовали ужасающие эскизы, модельеры создали туфли из конструктора, а инженеры соединили самолет и авто в одном транспортном средстве. OBOZREVATEL собрал фото самых странных дизайнерских идей, которые воплотили в реальной жизни.

Бабушка всегда прячет пульт в чехол. Для новенького телевизора она связала новый футляр.

Бабушка связала чехол для пульта.
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Школьница решила дополнить яркий оранжевый свитер пластиковыми тараканами.

Девушка украсила свитер тараканами.

Хозяева приклеили монеты на пол, чтобы дома водились деньги.

Пол выложен из настоящих монет.

Блесток никогда не бывает много. Девушка попросила мастера маникюра осыпать руки розовыми камнями.

Девушка сделала блестящий маникюр.

Модельеры объединили фуражку и парик в одной шляпе.

Ультрамодная фуражка с прической.

Новый ремонт в стиле граффити, но атмосфера в комнате совсем неуютная.

Слишком яркая спальня.

Инженеры-конструкторы создали автомобиль для тех, кто всегда мечтал стать пилотом.

Авто для тех, кто мечтает стать пилотом.

Туфли на Хэллоуин напоминают когти Бабы Яги.

Экстравагантные туфли на Хэллоуин.

Уборная будто находится на дне океана: унитаз в виде ракушки и плитка цвета морской воды.

Уборная в морском стиле.

Парень всегда берет в школу своего друга, который улыбается всем учителям.

Парень ходит в школу с мягкой игрушкой.

Если прыгнуть в кровать на колесах, можно оказаться в другом конце дома.

Кровать, которую можно с легкостью перемещать.

Современный мастер тату соединил красавицу и чудовище в одном персонаже.

Современная принцесса и чудовище в одном персонаже.

В квартире нет места для живых растений, поэтому хозяева нашли покрывало, которое напоминает зеленый луг с цветами.

Люди мечтают завести растения в квартире.

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