Пес на скейтборде удивил своими навыками катания. Видео

В сеть попал момент, когда собака породы австралийская овчарка продемонстрировала, как занимается скейтбордингом. Так, животное показало, насколько оно опытное и как ему удалось избежать столкновения человеком.

Так, ролик был снял в скейтпарке в Васто, Италия. Владельцем собаки является мужчина по имени Марко Спадаччини – он и научил пса ездить на скейте. Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В кадре видно, как собака и другой человек на скейтборде движутся навстречу друг другу. Но с помощью быстрого маневра в последнюю минуту умный пес отклонился в сторону, чтобы избежать "аварии" – для этого он приподнял заднюю лапу, удерживая три другие на доске для равновесия.

Отмечается, что владелец животного учил его кататься на скейтборде девять месяцев. В социальных сетях мужчина публиковал ролики, чтобы продемонстрировать достижения собаки.

Напомним, ранее 24-летний фотограф дикой природы Анураг Гаванде запечатлел меланистического черного леопарда в Национальном парке Тадоба в западном штате Махараштра. Так, животное охотилось за оленем. Леопарды-меланисты – редкий вид из-за того, что они часто попадают в руки браконьеров.

Также фотограф Гарри Влахос побывал на сафари в Национальном парке Южная Луангва в Замбии и показал в сети, что видит жертва, которая попала в зубы к голодной львице.

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