Львица набросилась на камеру и съела ее. Видео из пасти

Фотограф Гарри Влахос побывал на сафари в Национальном парке Южная Луангва в Замбии и показал в сети, что видит жертва, которая попала в зубы к голодной львице.

Так, парень установил камеру GoPro, которую атаковала хищница. Об этом сообщает Daily Mail (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, когда львица обнаружила непонятный для нее предмет, она схватила зубами камеру и пошла к своим сородичам.

В итоге маленькие львята начали пускать слюни на аппарат и, видимо, думали его съесть. Но позже потеряли интерес и стали заниматься другим.

В этот момент фотограф ждал, когда львы уйдут с поляны, чтобы забрать камеру. Влахос отметил, что благодаря съемке теперь все знают, что видит жертва, если попадает в зубы к голодной хищнице.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали милое видео, на котором кот делает массаж собаке. Пользователи засыпали автора ролика восхищенными комментариями.