Очень редкого черного леопарда засняли на охоте за оленем. Фото и видео

24-летний фотограф дикой природы Анураг Гаванде запечатлел меланистического черного леопарда в Национальном парке Тадоба в западном штате Махараштра. Так, животное охотилось за оленем.

Отмечается, что леопарды-меланисты – редкий вид из-за того, что они часто попадают в руки браконьеров. Об этом сообщает издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам фотографа, на снимках леопард, резко контрастирующий с землей, единственное дикое животное в Национальном парке.

Так, Гаванде был всего в нескольких метрах от леопарда, когда тот охотился за оленем.

Стоит отметить, что черные леопарды, также известны как черные пантеры, меланисты. Около 11% этих животных имеют уникальную пигментацию, что делает их очень редкими.

"Это было удивительно, потому что мы думали, что увидим тигра, но увидели черного леопарда, прогуливающегося по дороге", – подчеркнул фотограф.

Мужчина добавил, что когда леопард увидел оленя, то попытался за ним охотиться, но у него ничего не получилось. Затем животное вернулось на дорогу и просидело там 15-20 минут, поэтому фотографу удалось сделать хорошие фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фотограф Гарри Влахос побывал на сафари в Национальном парке Южная Луангва в Замбии и показал в сети, что видит жертва, которая попала в зубы к голодной львице.