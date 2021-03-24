Кролик прыгнул 'бомбочкой' в бассейн и напугал хозяйку. Видео

В сети показали забавное видео, на котором домашний кролик по кличке Сэр внезапно решил прыгнуть в бассейн, из-за чего его хозяйка не на шутку испугалась.

Соответствующий ролик опубликовали в одном из Telegram-каналов. Момент самого прыжка запечатлела камера видеонаблюдения дома (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, в кадре видно, как животное развлекается на заднем дворе и какой-то момент резко прыгает в огромный глубокий бассейн. Кролик разбежался и "бомбочкой" нырнул под воду.

"Нет! Не делай так!" – крикнула хозяйка пушистика.

После этого испуганная женщина начала быстро доставать четверолапого, чтобы он не утонул и не успел наглотаться воды. В результате кролик отряхнулся и побежал гулять дальше.

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