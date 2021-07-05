Трендовые бикини 2021: названы лучшие модели. Фото

София Ковнир
София Ковнир
Мода
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Трендовые бикини 2021: названы лучшие модели. Фото

Летом 2021 в тренде будут асимметричные купальники, а также бикини с яркими принтами, вырезами на талии и завязками. Некоторые из них вернулись в моду из прошлых годов и будут покорять еще много лет.

В честь международного дня бикини OBOZREVATEL собрал подборку самых трендовых и актуальных купальников на сегодняшний день (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Также мы расскажем, в чем особенность каждой модели.

  • Асимметричные бикини

Такой вариант купальника будет смотреться необычно, но одновременно эффектно. Популярными в этом году будут как слитные модели, так и на одно плечо.

Асимметричные бикини
Видео дня
  • Яркие принты

Лучшим окрасом для купальников в этом сезоне являются полоска, горошек, цветочный принт, различные переплетения, имена и логотипы брендов.

Яркие принты
  • Купальники с вырезами

Модели с вырезами выглядят очень сексуально, женственно и при этом необычно. Вы точно сможете обеспечить себе незабываемый пляжный образ.

Купальники с вырезами
  • Купальники с завязками

Это главный мастхэв лета 2021. Такая модель в хорошем свете покажет ваши формы, а также покорит окружающих.

Купальники с завязками
  • Бикини с открытыми бедрами

Эта модель сделает акцент на талии и удлинит ноги. Можно выбрать с глубокими вырезами в области бедер, а также декольте. Кроме того, дизайнеры предлагают варианты с прозрачными вставками, цветочными принтами и аппликацией.

Бикини с открытыми бедрами

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • журнал о моде Vogue UA назвал трендовым платьем этого сезона – приталенную модель А-силуэта. Оно отличается от других универсальностью и практичностью.

  • Также платки снова вернулись в моду. Эксперт Лилия Терещенко рассказала, что в этом сезоне актуальны как однотонные платки, так и с ярким, необычным принтом.

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