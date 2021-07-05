Трендовые бикини 2021: названы лучшие модели. Фото
Летом 2021 в тренде будут асимметричные купальники, а также бикини с яркими принтами, вырезами на талии и завязками. Некоторые из них вернулись в моду из прошлых годов и будут покорять еще много лет.
В честь международного дня бикини OBOZREVATEL собрал подборку самых трендовых и актуальных купальников на сегодняшний день (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Также мы расскажем, в чем особенность каждой модели.
- Асимметричные бикини
Такой вариант купальника будет смотреться необычно, но одновременно эффектно. Популярными в этом году будут как слитные модели, так и на одно плечо.
- Яркие принты
Лучшим окрасом для купальников в этом сезоне являются полоска, горошек, цветочный принт, различные переплетения, имена и логотипы брендов.
- Купальники с вырезами
Модели с вырезами выглядят очень сексуально, женственно и при этом необычно. Вы точно сможете обеспечить себе незабываемый пляжный образ.
- Купальники с завязками
Это главный мастхэв лета 2021. Такая модель в хорошем свете покажет ваши формы, а также покорит окружающих.
- Бикини с открытыми бедрами
Эта модель сделает акцент на талии и удлинит ноги. Можно выбрать с глубокими вырезами в области бедер, а также декольте. Кроме того, дизайнеры предлагают варианты с прозрачными вставками, цветочными принтами и аппликацией.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
журнал о моде Vogue UA назвал трендовым платьем этого сезона – приталенную модель А-силуэта. Оно отличается от других универсальностью и практичностью.
Также платки снова вернулись в моду. Эксперт Лилия Терещенко рассказала, что в этом сезоне актуальны как однотонные платки, так и с ярким, необычным принтом.