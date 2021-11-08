6 украинских звезд, которые женились на иностранцах. Фото и история любви

У любви нет национальности. Люди встречают свое счастье где угодно и зачастую неожиданно. Звезды знакомятся с экзотическими красавцами за границей или на светских мероприятиях у себя в стране. Их простые и душевные беседы нередко приводят к свадьбе.

Узнайте в материале OBOZREVATEL о том, кто из украинских знаменитостей женился на иностранцах.

В 2003 году украинская певица стала женой пакистанского миллиардера Мохаммада. Они встретились на корпоративе, когда девушке было 26, а будущему избраннику – 48 лет. Тогда мужчина пригласил Камалию на медленный танец, после чего удалось ее поцеловать.

Отношения развивались довольно быстро: через неделю пара жила гражданским браком, а через 2 месяца Захур сделал предложение. Сейчас супруги счастливы и воспитывают двойню – Арабеллу и Мирабеллу.

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Весной 2021 года Антон, лидер группы "АГОНЬ", женился на российской актрисе и с недавнего времени певице Ирине Горбачевой. Два года назад девушка снялась в юмористическом клипе Савлепова под названием "Бомба". Дальше пара некоторое время скрывала от фанатов свои отношения. Приоткрыли занавес тайны в августе 2020 года.

На шоу "Вечерний Ургант" Антон рассказал о двух предложениях актрисе: "Я ей сказал по телефону, "может, когда приедешь – поженимся?". А потом подумал… И это предложение такое, Антон, да?".

Когда возлюбленная приехала в Киев, Савлепов позвал скрипача, который утром в отеле сыграл романтическую мелодию. Тогда он подарил любимой обручальное кольцо. Пара вспоминает об этих чувственных моментах с улыбкой. После женитьбы Ирина начала активно выпускать новые песни: "Дом", "Лепесток", "Ты и я".

Украинская теннисистка Элина и ее коллега из Франции Гаэль Монфис 16 июля 2021 года сыграли пышную свадьбу. Для празднования они выбрали город Ньон в Швейцарии. На торжество невеста надела стильный белый комбинезон, который дополнила сиреневой юбкой и букетом – в тон к костюму любимого.

Элина и Гаэль познакомились задолго до начала отношений. Ведь часто выступали на одних и тех же турнирах в теннисном сезоне. В этом году 3 апреля пара сообщила о своей женитьбе. В интервью для "TennisTourTalk" девушка вспоминает о предложении так: "Я чувствовала, что Гаэль немного нервничает и что с нами что-то происходит. Произошедшее (свадьба. – Ред.) стало настоящим сюрпризом".

В 2021 году украинская телеведущая и актриса Иванна стала женой бизнесмена казахского происхождения. Пара поженилась на Мальдивах. Это была церемония, но официально пара пока не узаконила отношения. Они выбирают, где лучше расписаться, – в Швейцарии или в Украине.

Украинская звезда с будущим мужем познакомились в Испании, когда занималась спортом на беговой дорожке. Дальше каждый вернулся домой и в течение года продолжали переписываться как друзья. Позже у них завязались отношения, которые привели к свадьбе. В одном из интервью Иванна сказала, что в их взаимоотношениях с мужем много тепла, которое она хочет сохранить навсегда.

В 2014 году украинская певица и болгарский бизнесмен узаконили свои отношения. Хотя во время первой встречи Екатерина не рассматривала Димитара как потенциального парня для отношений.

Иностранец на пару тысяч евро поспорил с товарищем, что эта очаровательная незнакомка станет его женой. Через полгода пара сыграла свадьбу. Сейчас они – родители двойняшек и дочери, которую Екатерина родила в первом браке.

Жена украинского чемпиона мира Чмерковского – австралийская танцовщица Маргатройд. Пара познакомилась в Нью-Йорке, на Бродвее (США). Тогда звезда был помолвлен, а Пета встречалась с другим парнем. У украинца не сложились отношения с невестой – они разошлись.

В 2012 году Макс и Пета увиделись снова – в США на "Танцах со звездами". У них завязались отношения, а затем пара вышла замуж. Спустя 5 лет у влюбленных родился сын Шай Александр.

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