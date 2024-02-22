Звезде 'Один дома' вынесли приговор за нападение на девушку: он признал вину

Звезде культового фильма "Один дома" Дэвину Ретрею, сыгравшему брата главного героя База, вынесли приговор за произошедший в 2021 году инцидент. Актер признал вину в нападении на бывшую девушку, с которой поссорился в баре.

Однако тюремного заключения он не получил. Как пишет TMZ, 47-летний американец выслушал приговор на заседании по видеосвязи.

Актера приговорили к трем годам испытательного срока, обязали пройти программу вмешательства для лиц, совершивших насилие, и обследование на предмет употребления наркотиков и алкоголя.

Кроме того, он должен покрыть судебные издержки и обязаться не приближаться к пострадавшей.

Заседание должно было состояться раньше, однако в прошлом месяце перед судом Дэвина госпитализировали. Адвокаты звезды рождественского фильма заявили, что он "в критическом состоянии", но причину ухудшения самочувствия подсудимого не раскрыли.

Впервые актер предстал перед судом в феврале 2022 года и тогда заявлял, что не считает себя виновным в нападении на бывшую в гостиничном номере. Напомним, что экс-возлюбленная актера обвиняла его в покушении на убийство.

По версии пострадавшей, Дэвин толкнул ее на кровать, закрыл рот одной рукой, а другой начал давить на горло, угрожая убить. Конфликт якобы завязался из-за того, что девушка не взяла с фанатов звезды деньги за автографы.

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