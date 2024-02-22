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Звезде "Один дома" вынесли приговор за нападение на девушку: он признал вину

Катерина Малай
Люди
1 минута
2,5 т.
Звезде 'Один дома' вынесли приговор за нападение на девушку: он признал вину

Звезде культового фильма "Один дома" Дэвину Ретрею, сыгравшему брата главного героя База, вынесли приговор за произошедший в 2021 году инцидент. Актер признал вину в нападении на бывшую девушку, с которой поссорился в баре.

Однако тюремного заключения он не получил. Как пишет TMZ, 47-летний американец выслушал приговор на заседании по видеосвязи.

Актера приговорили к трем годам испытательного срока, обязали пройти программу вмешательства для лиц, совершивших насилие, и обследование на предмет употребления наркотиков и алкоголя.

Звезде "Один дома" вынесли приговор за нападение на девушку: он признал вину

Кроме того, он должен покрыть судебные издержки и обязаться не приближаться к пострадавшей.

Заседание должно было состояться раньше, однако в прошлом месяце перед судом Дэвина госпитализировали. Адвокаты звезды рождественского фильма заявили, что он "в критическом состоянии", но причину ухудшения самочувствия подсудимого не раскрыли.

Звезде "Один дома" вынесли приговор за нападение на девушку: он признал вину

Впервые актер предстал перед судом в феврале 2022 года и тогда заявлял, что не считает себя виновным в нападении на бывшую в гостиничном номере. Напомним, что экс-возлюбленная актера обвиняла его в покушении на убийство.

По версии пострадавшей, Дэвин толкнул ее на кровать, закрыл рот одной рукой, а другой начал давить на горло, угрожая убить. Конфликт якобы завязался из-за того, что девушка не взяла с фанатов звезды деньги за автографы.

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