Звезду фильма 'Один дома' госпитализировали в критическом состоянии перед важным судом

Звезду рождественского фильма "Один дома" Девина Рэтрея госпитализировали в преддверии судебного заседания. Актер, известный ролью База, брата Кевина Маккалистера, обвиняется в покушении на убийство, которое совершил в 2021 году.

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Адвокаты артиста заявили, что он "в критическом состоянии", но о причине ухудшения самочувствия подсудимого ничего не известно. По данным TMZ, Рэтрей был выписан из больницы Нью-Йорка и сейчас находится дома, отдыхая по предписанию врача.

В судебных документах отмечается, что 47-летний актер был за пределами штата, когда с ним произошло несчастье.

Из-за экстренной госпитализации пришлось задержать рассмотрение его уголовного дела. Отбор присяжных должен был начаться в понедельник, 22 января, в зале суда Оклахомы.

Девин впервые предстал перед судом в феврале 2022 года и сказал, что не считает себя виновным в совершенном преступлении.

Напомним, его бывшая девушка заявила, будто бы во время ссоры актер пытался задушить ее и бил по лицу.

В 2021 году его задержали и выпустили под залог в 25 тысяч долларов. Во время обращения в правоохранительные органы было установлено, что у потерпевшей есть синяк под левым глазом, царапины под правым, а также синяк на груди и боль в правой руке.

Девушка рассказала, что во время нападения ее избранник кричал: "Вот так ты и умрешь". С тех пор прошло уже более двух лет, но дело до сих пор не закрыто.

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