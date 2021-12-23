Звезду 'Один дома' арестовали после обвинений в попытке задушить девушку

Звезда первых частей франшизы "Один дома" Дэвин Ретрей в среду, 22 декабря, был арестован полицией штата Оклахома, но отпущен под залог. Актера обвиняют в физическом насилии по отношению к его девушке.

Девин, сыгравший Базза Маккалистера, брата главного героя, якобы пытался задушить свою любимую и избивал ее по лицу. Об этом сообщает издание Fox News, ссылаясь на комментарии правоохранительных органов (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

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Спор произошел в начале декабря, 5 числа, когда пара приехала в Оклахому на рождественскую конференцию. После торжества актер уехал в два бара, где, по словам его девушки, выпил бутылку вина и десять порций другого алкоголя.

Влюбленные поссорились из-за того, что избранница звезды не взяла денег из нескольких фанатов Дэвина за автографы, что не на шутку его разозлило.

После конфликта в заведении, молодые люди поехали в гостиницу, где актер толкнул девушку на кровать, закрыл рот одной рукой, а другой начал давить на горло.

"Жертве было тяжело дышать, когда ее душили и когда рука обвиняемого была на ее рту", – говорится в отчете полиции.

Сообщается, что пострадавшей удалось сбросить руки парня, укусив его, однако он успел ударить ее кулаком по лицу. Во время обращения в правоохранительные органы было установлено, что у нее есть синяк под левым глазом, отметки под правым, а также синяк на груди и боль в правой руке.

Девушка рассказала, что во время акта агрессии ее избранник кричал: "Вот так ты и умрешь".

Известно, что актер самостоятельно пришел в отделение, где его арестовали и почти сразу выпустили под залог в $25 000.

Коротко о звезде:

Дэвин Ретрей – 44-летний американский актер, музыкант и исполнитель песен, ставший известным после выхода на экран фильмов "Один дома" и "Один дома 2: Утерянный в Нью-Йорке". Ретрей играет в музыкальной группе, где он выступает как автор, вокалист и гитарист.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный дом из рождественского фильма "Один дома" можно арендовать. Вырученные средства пожертвуют в детскую больницу Чикаго Ла Рабида.