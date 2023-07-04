Звезда 'Сватов' Железняк наехала на Зеленского за 'резкие изменения в риторике' по отношению к россиянам: мы с ним вместе снимались

Известная российская актриса Олеся Железняк, которую зрители знают прежде всего по роли Ларисы Буханкиной в комедийном сериале "Сваты", решила полить грязью президента Украины Владимира Зеленского. Как известно, ранее артистка неоднократно работала с тогда еще продюсером, комиком и руководителем студии "Квартал 95". Сейчас же фанатка Путина искренне не понимает, почему ее экс-коллега так сильно изменился.

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Железняк утверждает, что больше 10 лет назад Зеленский якобы "любил русскую культуру", а также был веселым человеком. После аннексии Крыма, развязанной Россией войны на Донбассе и начала террористической полномасштабной войны украинец, как тонко подметила путинистка, сильно изменился, и она не понимает, почему. Очередную порцию пропагандистского бреда актриса выдала в интервью еще одному путинскому фанатику Вячеславу Манучарову для его YouTube-канала "Эмпатия Манучи".

"Мы с ним снимались в фильмах "8 первых свиданий", "Любовь в большом городе". Мы лично знакомы, общались на уровне съёмочной площадки, разговаривали, шутили. У меня нет ответа на вопрос, что с ним произошло. Это какой-то другой человек. Тогда, в прошлой жизни, он мне казался весёлым", – вспомнила кремлевская почитательница события 10-15-летней давности.

Железняк обижается, что Зеленский изменил свою риторику по отношению к стране-агрессору и ее гражданам.

"Сначала многие обрадовались, что Украину возглавил человек, который любит русских... Но потом начались ожесточённые выступления украинского лидера и его команды из "95-го квартала", оскорбления культуры России, населения, нашей церкви. Всё звучало из его уст убийственно, жестоко и зло", – разочаровано произнесла путинистка.

Самое интересное, что Железняк считает себя украинкой. Об этом она также заявила в интервью пропагандисту. Родилась актриса в Москве, но имеет украинские корни. Несмотря на это, звезда особо активно воспевает путинский режим и войну в "родной" Украине.

Отметим, это не первый раз, когда россиянка поливает грязью Зеленского и выдает пропагандистские бредни о войне и Украине. Ранее звезда всерьез заволновалась за безопасность своей семьи и приравняла оккупантов едва ли не к святым.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Железняк высказалась в адрес своей украинской коллеги Анны Кошмал, сыгравшей в сериале "Сваты" взрослую Женю Ковалеву. По словам путинистки, ей "очень жаль" украинку.

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