Звезда ''Сватов'' Железняк заявила, что ей жалко Кошмал, которая выступает против войны в Украине: это какое-то помутнение

Известная российская актриса Олеся Железняк, которую зрители знают прежде всего по роли Ларисы Буханкиной в комедийном сериале "Сваты", решила высказаться в адрес своей украинской коллеги Анны Кошмал, сыгравшей в телепроекте взрослую Женю Ковалеву. По словам путинистки, ей "очень жалко" украинку, ведь та выступает против террористической и оккупационной войны в Украине. А это, по мнению Железняк, "какое-то помутнение".

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С таким заявлением 48-летняя артистка выступила а пропагандистской программе "Судьба человека" на канале "Россия 1". Она решила доказать, что вовсе не злиться на Кошмал, которая разорвала отношения с людьми, поддерживающими кровавый путинский режим и геноцид украинского народа.

"Мне горестно. Не горько, а именно горестно. Но я не разрешаю себе злиться и обижаться. Когда человек ожесточен – это значит, что ему плохо, тяжело, и он не может со всем этим справиться. Я, честно, очень бы хотела Аню обнять и сказать: "Я тебя все равно люблю, я тебя очень жалею". Я верю, что мы когда-нибудь обнимемся", – убеждена фанатка диктатора Путина.

Железняк искренне не понимает, почему коллега выбрала антивоенную позицию. Впрочем, как можно понять из слов россиянки, перестала с ней общаться не только Кошмал, но и другие близкие когда-то люди из Украины.

"Это какое-то помутнение. Произошло затмение! У меня ведь у самой много родственников из Украины", – отметила Железняк.

Напомним, в октябре Железняк поздравила российского диктатора Путина с его 70-летием. В видеообращении к кремлевскому вождю артистка призналась ему в любви и заявила, что "счастлива иметь такого президента". Кошмал отреагировала на это. Все подробности – в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL, Федор Добронравов, исполнитель роли Ивана Будько в "Сватах", ездил выступать перед ранеными оккупантами в госпитали РФ, называя убийц и насильников украинских женщин, детей и стариков "героями".

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