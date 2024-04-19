Звезда 'Перевозчицы' Анастасия Карпенко изменила мнение о Толстом и Достоевском: книги нужно выбросить или сжечь

Украинская актриса Анастасия Карпенко, известная по ролям в "Как там Катя?", "Перевозчица", "Я и Феликс", кардинально изменила мнение по поводу российских литературных классиков. Еще шесть лет назад она была уверена, что взяла бы с собой на необитаемый остров произведения Федора Достоевского и Льва Толстого, но сейчас готова выбросить или сжечь все российские книги.

Об этом звезда рассказала в интервью Алине Доротюк, которая привела в пример позиции коллег Карпенко – Надежды Маринки и Андрея Исаенко – имеющих менее радикальную позицию.

Артистке помогла отказаться от рослитературы история Украины. Она стала интересоваться некоторыми фактами из прошлого и осознала, что имела незрелые взгляды.

"Я прощаю себя, ведь это происходило со многими украинцами. Сейчас я тоже уже знаю, что Достоевский вкладывал в свои книги, и, безусловно, не взяла бы никого из российских классиков. И вообще у меня нет в планах, чтобы мой ребенок читал их в подлиннике. Я не хочу их держать в своей квартире", – сказала актриса о книгах российских авторов.

Она добавила, что хотела бы вдохновить на то, чтобы выбросить российские произведения, и свою мать. Но пока проукраински настроенная женщина просто не может пересилить себя, чтобы отнести на помойку книги из личной библиотеки.

"Дело не в том, что она держится за них. Дело в том, что это часть ее характера – трудно просто избавиться от старого. Это нормально. Маме нужно, чтобы это было для чего-то полезного. Например, для разжигания. Мы это сделаем, мы этот момент решим, освободим пространство", – заверила украинка.

Напомним, что актриса Надежда Маринка вступилась за Федора Достоевского и не собирается его осуждать. По мнению актрисы, классики, проживавшие 100-200 лет назад, не виноваты в том, что творит диктатор Владимир Путин.

Друг и коллега Анастасии Карпенко Андрей Исаенко признался, что хотел бы, чтобы его дочь в будущем прочла произведения Чехова в оригинале.

Как сообщал OBOZ.UA, писатель Иван Драч отмечал, что Достоевский активно распространял идеи "русского мира".

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