Украинская актриса-звезда российских сериалов вступилась за Достоевского: он не виноват в том, что делает Путин

Украинская актриса Надежда Маринка, которая хоть и снималась в российских лентах, всем сердцем любит и гордится Украиной. Но, несмотря на это, она против бойкотирования российских классиков. Маринка вступилась за любимого Федора Достоевского и не собирается его осуждать.

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По мнению актрисы, классики, проживавшие 100 – 200 лет незад, не виноваты в том, что творит диктатор Владимир Путин. Об этом Надежда Маринка рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Впрочем, вероятно, актриса упустила тот факт, что политика Путина является продолжением тех притеснений, которые происходили еще со времен Петра I и по сей день.

Актриса вступилась за Достоевского из-за того, что он был против власти. "Я не перестану любить авторов, которые тем более, если углубляться в историю, были против императоров и писали об ужасной власти. Сказать, что я буду осуждать человека, жившего 100-200 лет назад, из-за того, что делает сейчас Путин, – ну это смешно", – сказала Маринка.

Вероятно, еще одной причиной того, что актриса защищает Достоевского, ее воспоминания о детстве. Частично на основе этого русского классика основывалось его мировоззрение.

"Считаю, что нужно бороться с настоящим и будущим и не трогать прошлое. Хватит из нас разрушений... Конечно, я не буду утверждать, что культура и творческие люди "вне политики", но буду откровенной: есть то, на чем я росла. Не могу ненавидеть то, что кажется мне ностальгическим, детским", – объяснила свою позицию актриса.

В частности, ранее Иван Драч отмечал, что Достоевский активно распространял идеи "русского мира". "Если прочесть дневники Достоевского, то там страшные слова: такое впечатление, что все остальные славяне – недолюды. И это основа "русского мира" в отношении к нам", – объяснял публицист.

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